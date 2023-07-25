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هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر إثر حالة انتحار

منذ ساعتين

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إسطنبول: اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، للهبوط في الجزائر خلال رحلة من إسطنبول إلى مراكش، إثر حالة انتحار وقعت على متن الطائرة.

ووفق معلومات، أقلعت عند ساعات الظهيرة طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.

وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، ما ساور الشكك أفراد طاقم الطائرة.

وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر.

عقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

وأفادت المعلومات بأن الطائرة ستقلع مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.

(الأناضول)

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