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هبوط اضطراري لطائرة ركاب في الولايات المتحدة بعد تحطم نافذتها- (صور وفيديو)

6 - يناير - 2024

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أنقرة: تعرضت إحدى نوافذ طائرة ركاب تابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية للتحطم في الجو، ما دفعها إلى الهبوط اضطراريا.

وبحسب مراسل الأناضول، تحطمت نافذة طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 9” بينما كانت في رحلة بولاية أوريغون.

وقالت خطوط ألاسكا في بيان، إنه كان على متن الطائرة 171 راكبا، وطاقم من 6 موظفين.

وأوضحت أن الطائرة هبطت اضطراريا بشكل آمن دون وقوع إصابات، بعد 35 دقيقة من إقلاعها.

ولفتت الشركة إلى أنها ستقوم بفحص أسطولها المكون من 65 طائرة من نفس الطراز، وأن الأمر سيستغرق بضعة أيام.

(الأناضول)

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  1. يقول وسام منصور:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:29 م

    ليست النافذه التي تحطمت انما الباب كله طار. باب الخروج عند الحاجه القصوه. “exit door separates”

    رد

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