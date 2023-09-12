هبوط اضطراري لطائرة روسية في حقل قمح- (فيديو)

موسكو: هبطت طائرة روسية من طراز “إيرباص إيه 320” الثلاثاء اضطراريا في أحد حقول سيبيريا بعد أن أقلعت من منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى مدينة أومسك السيبيرية وعلى متنها 167 شخصا، على ما أفاد مسؤولون.

وقالت هيئة الطيران الجوي الروسية (روسافياتسيا) في بيان إنه “في الساعة 5,44 بتوقيت موسكو (2,44 ت غ)، تم بنجاح هبوط غير مقرر لطائرة إيرباص إيه 320 تابعة لشركة أورال إيرلاينز”.

وهبطت الطائرة بحسب البيان، “في موقع تم اختياره من الجو” بالقرب من قرية كامينكا في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا.

و”تم إيواء جميع الركاب في أقرب قرية”، بحسب بيان الهيئة، ولم يطلب أي منهم المساعدة الطبية.

ونشرت السلطات الروسية صورا للطائرة في حقل بجوار غابة في منطقة نوفوسيبيرسك. وبعد الهبوط استخدم ركاب الطائرة مخارج الطوارئ لإخلائها.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد سلامة الحركة الجوية، مشيرة إلى هبوط حدث نتيجة “سبب فني”.

وتواجه صناعة الطيران الروسية صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة لإصلاح الطائرات بسبب العقوبات الغربية التي فرضت عقب غزو أوكرانيا العام الماضي.

(أ ف ب)