هبوط الريال الإيراني إلى مستوىً متدنٍ جديد

دبي – رويترز: واصلت العملة الإيرانية تراجعها مسجلة مستوىً متدنياً قياسياً جديداً مقابل الدولار وسط حالة من الغموض بشأن العودة الوشيكة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوتر مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وانخفض الريال الإيراني إلى 756 ألف ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم السبت، مقارنة بنحو 741500 ريال يوم الجمعة، وفقاً لموقع «بونباست دوت كوم» الذي يتتبع أسعار الصرف. وقال موقع «بازار360 دوت كوم» الإيراني إن الدولار يباع بحوالي 755 ألف ريال.

ويشتري الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في مواجهة معدل تضخم رسمي (حوالي 35%) الدولار وعملات أجنبية أخرى أو الذهب أو العملات المُشَفَّرة، مما يشير إلى المزيد من الظروف غير المواتية للريال.

ويرتفع الدولار مقابل الريال منذ تداوله عند حوالي 690 ألف ريال في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني وسط مخاوف من أن ترامب سيعيد فرض سياسة «الضغط الأقصى» على إيران بمجرد توليه منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني بفرض عقوبات أكثر صرامة فضلاً عن تمكين إسرائيل من ضرب المواقع النووية الإيرانية. وانخفضت قيمة العملة الإيرانية مجدداً بعد أن أقر مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قراراً اقترحته دول أوروبية ضد طهران مما زاد من خطر فرض عقوبات جديدة، وفي أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وهو حليف قديم للجمهورية الإسلامية.

وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران والتي جرى خفضها.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 90 في المئة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018.