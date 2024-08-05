هبوط حاد في البورصات العالمية وتراجع الدولار وسط مخاوف من الركود في أمريكا

نيويورك: تراجعت البورصات في أنحاء العالم الاثنين متأثرة بالتباطؤ في سوق العمل الأميركي الذي جعل المستثمرين يخشون حدوث ركود في الولايات المتحدة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع تلقي الأسواق العالمية صدمة بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول المنطوية على مخاطرة.

ووفقا للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 159.20 نقطة أو 2.98 بالمئة ليغلق عند 5187.36 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 567.78 نقطة أو 3.38 بالمئة ليصل إلى 16208.38 نقطة.

كما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 1030.47 نقطة، أو 2.59 بالمئة ليغلق عند 38706.79 نقطة.

وقالت كلوديا سام المحللة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إنه في حين لم يدخل الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود بعد، فإنه “اقترب بصورة غير مريحة” من الركود، متوقعة أن يعيد صناع السياسة النقدية الأمريكية النظر في منهجهم ليضعوا في الحسبان المخاطر المتزايدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سام القول إن هذه الزيادة في معدل البطالة كانت في الماضي تتسق مع “بواكير الركود”، في إشارة إلى الارتفاع غير المتوقع لمعدل البطالة في الولايات المتحدة بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة الماضي.

وأضافت سام “ربما لم نصل إليه (الركود) لكننا نقترب منه بصورة غير مريحة”.

يأتي ذلك في حين أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بمقدار 179 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 175 ألف وظيفة مقابل 206 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء النمو الأضعف من المتوقع للوظائف على خلفية استمرار نمو الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتشييد والنقل ومستودعات الجملة، مقابل شطب الوظائف في قطاع المعلومات.

وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي 3ر4% مقابل 1ر4% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار معدل البطالة عند مستواه في حزيران/يونيو دون تغيير.

ومع النمو الأقل من التوقعات للوظائف وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ سجل 5ر4% في تشرين الأول/أكتوبر .2021

وقالت سام “لقد وصلنا إلى هذه المرحلة ونحن أقوياء بشكل عام… إذا نظرنا إلى كل ما نعرفه عن الاقتصاد الأمريكي الآن فمن غير المرجح أن يكون في حالة ركود”.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي قبل صدور بيانات سوق العمل يوم الجمعة إن “النطاق الشامل” للبيانات يشير إلى “تطبيع” سوق العمل. المؤشرات من النصف الأول من العام الحالي “لم تكن تشير إلى اقتصاد ضعيف” مشيرا إلى انخفاض معدلات تسريح العمالة والإنفاق الاستهلاكي القوي ونمو الاستثمار.

تراجع الذهب وهبوط الدولار إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر تقريبا مقابل سلة من العملات اليوم وسط عمليات بيع حادة مقابل اليورو والين الياباني.

جاء ذلك بعد أن أججت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وزيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.7 بالمئة إلى 102.39 بعد أن تراجع إلى 102.15 وهو أدنى مستوى له منذ 12 يناير كانون الثاني.

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.0968 دولار بعد أن صعد إلى 1.1009 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير كانون الثاني.

وانخفض الدولار 2.3 بالمئة مقابل الين إلى 143.13 قرب أدنى مستوى خلال العام.

وأدت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع خلال الأسبوع الماضي مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.

واستمرت عمليات البيع اليوم مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع مؤشرات الأسهم وانخفاض بتكوين والدولار.

وارتفع الفرنك السويسري بنحو واحد بالمئة عند 0.8499 للدولار. وجاءت التداولات على الفرنك عند أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وفي مجال العملات الرقمية، انخفضت بتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر مع إحجام المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وهوت بتكوين 14 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 54078 دولارا وتتجه صوب أكبر انخفاض يومي لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. كما هوت إيثر بنحو 21 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني.

من جهتها تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تداعيات الفوضى الكبرى التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الفورية للذهب تراجع اليوم بنسبة 2ر3% في أكبر تراجع يومي له منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي. كما انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشدة، ومنها الفضة التي تراجعت بنحو 2ر7% اليوم.

الأسهم اليابانية عند أقل مستوى لها منذ 1987 وتراجع في أوروبا

في طوكيو أفاد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم بأن السلطات تراقب تحركات سعر الصرف عن كثب، وذلك بعد أن انخفض متوسط المؤشر نيكي إلى أقل مستوى له منذ 1987

من جهته سجل مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر اليوم إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 2.2 بالمئة، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى سجله خلال الجلسة. سجل المؤشر القاري أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ يونيو حزيران 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي لليوم الثاني.

وسادت حالة من العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف من احتمالية انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود، وهو ما أثر بشكل حاد على تداولات وول ستريت وأسواق الأسهم الأخرى، وزاد من آمال خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقدمت أنباء انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو/ تموز بعض الارتياح للمتعاملين، مما ساعد الأسهم الأميركية والأوروبية على تعويض بعض خسائر اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات الأوروبية الأخرى، تراجع المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني والمؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسب تتراوح بين 1.4 بالمئة و2.3 بالمئة، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر خلال اليوم.

وفي جلسة عصيبة لجميع القطاعات الأوروبية، سجل قطاع الطاقة أدنى مستوى له في ستة أشهر، مقتفيا أثر انخفاض أسعار النفط، في حين لامست أسهم شركات المرافق أدنى مستوى لها في أكثر من شهر. كما هبطت أسهم قطاع البنوك إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بسبب مخاوف دخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود.