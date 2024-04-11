هبوط طائرة حربية إسرائيلية اضطراريا بعد قصف غزة

القدس المحتلة: هبطت طائرة حربية إسرائيلية اضطراريا في قاعدة عسكرية، الخميس، بعد أن قصفت في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “اضطرت طائرة من طراز F-15 هاجمت غزة، إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة تل نوف الجوية بعد عطل فني”.

وأضافت: “لم تنفتح عجلاتها عند الهبوط، فسقطت الذخيرة على الأرض، وأخيراً هبطت جزئياً على بطنها”.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله: “أثناء هبوط طائرة مقاتلة في قاعدة للجيش في وسط إسرائيل كجزء من النشاط العملياتي، حدث عطل فني في عجلات الطائرة”.

وأضاف: “قام طاقم الطائرة بالتعامل مع الحادث وانتقل إلى الهبوط الاضطراري. أثناء الهبوط الاضطراري، تضررت الطائرة. لا توجد إصابات ويجري التعامل مع الحادث والتحقيق فيه”.

ورغم حلول عيد الفطر تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات يومية بالطائرات الحربية على قطاع غزة منذ بدء حربها المدمرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفت الحرب أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)