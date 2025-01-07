هبوط طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق لأول مرة منذ نحو 13 عاماً- (فيديوهات)

علم الاستقلال السوري في صالات مطار دمشق الدولي في 7 يناير/كانون الثاني 2025. ا ف ب

دمشق: هبطت طائرة ركاب قطرية، الثلاثاء، في مطار دمشق، لأول مرة منذ نحو 13 عاماً، بحسب مراسلي فرانس برس، في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا.

مشاعر السوريين في أول طائرة مسافرين تتجه من الدوحة إلى مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/6y9Xe6vwjU — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 7, 2025

ووصلت الطائرة القادمة من مطار الدوحة إلى مطار دمشق حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر (العاشرة بتوقيت غرينتش)، بعد وقت قصير من إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

بالأهازيج والأغاني الوطنية.. سوريون يعبرون عن فرحهم قبيل انطلاق أول رحلة جوية دولية من الدوحة إلى مطار #دمشق بعد سقوط نظام الأسد#فيديو pic.twitter.com/wto9lMtSbg — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 7, 2025

(أ ف ب)