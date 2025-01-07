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هبوط طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق لأول مرة منذ نحو 13 عاماً- (فيديوهات)

منذ 44 دقيقة

علم الاستقلال السوري في صالات مطار دمشق الدولي في 7 يناير/كانون الثاني 2025. ا ف ب

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دمشق: هبطت طائرة ركاب قطرية، الثلاثاء، في مطار دمشق، لأول مرة منذ نحو 13 عاماً، بحسب مراسلي فرانس برس، في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا.

ووصلت الطائرة القادمة من مطار الدوحة إلى مطار دمشق حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر (العاشرة بتوقيت غرينتش)، بعد وقت قصير من إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

(أ ف ب)

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