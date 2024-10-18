هتافات جديدة للأردنيين فجرا: “يا سنوار بايعناك بايعناك”.. زخم متوقع لمسيرة الجمعة و”ترتيبات أمنية”

عمان- “القدس العربي”:
سهر آلاف من المواطنين الأردنيين حتى ساعات فجر الجمعة في الشارع العام وبالقرب من مكاتب السفارة الإسرائيلية الخالية في ضاحية الرابية غربي العاصمة عمان، في حالة تضامن مع أهل غزة والمقاومة الفلسطينية بعد الأنباء عن استشهاد القائد يحيى السنوار.
وهتفت آلاف الحناجر بصوت موحد يمثل شرائح واسعة من المكونات الاجتماعية الأردنية بالمبايعة للقائد السنوار.
ولوحظ أن المتظاهرين نحتوا هتافا جديدة يتضمن القول: “يا سنوار .. بايعناك.. بايعناك”.
"يا سنوار بايعناك".. هتافات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار خلال مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان pic.twitter.com/YqoouM5Gyl
— TRT عربي (@TRTArabi) October 18, 2024
ولأول مرة عمليا، تصدر هتافات في الشارع الأردني تبايع القائد السنوار، وأدى المتظاهرون قسما جديدا بمبايعة كتائب القسام أيضا قائلين: “يا سنوار يا سنوار.. بايعنا رجالك وسلاحك”.
وتابع ملايين الأردنيين بشغف أيضا، الأنباء التي تحدثت عن استشهاد السنوار. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وبكثافة نادرة، كتبت تعليقات بالملايين تتحدث عن المقاومة والشهيد باعتباره قائدا للأمتين العربية والإسلامية.
ولم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تعليق رسمي على الأنباء المتعلقة باستشهاد السنوار. لكنّ سياسيين عبّروا عن قناعتهم بأن غياب السنوار قد يحدث أثرا مؤقتا على حركة حماس في قطاع غزة، لكن المقاومة ستتواصل كما توقع الخبير السياسي مروان فاعوري، الذي أبلغ تلفزيون “رؤيا” المحلي بأن الآلية الهيكلية للقيادة في حركة حماس لا تتأثر بغياب أي قائد.
بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك ☝🏻💚
سنبقى على العهد يا يحيى ♥️#يحيى_السنوار pic.twitter.com/GKYpfVAQZ4
— أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) October 17, 2024
ولاحظ المراقبون أن آلاف الأردنيين اندفعوا للشارع العام بصورة تلقائية بمجرد الإعلان عن استشهاد السنوار. فيما أعلنت الملتقيات الوطنية والشعبية المناصرة للمقاومة الفلسطينية، عن استمرار برنامجها التضامني مع المقاومة الفلسطينية باسم الشارع الأردني.
ويتوقع مراقبون وإعلاميون أن تساهم الأنباء عن استشهاد السنوار، بحضور جماهيري زخم جدا لمسيرة تضامنية مقررة وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، وهي فعالية كان الملتقى الوطني لدعم المقاومة قد أعلن عنها في وقت سابق.
وبطبيعة الحال، اتُخذت ترتيبات أمنية مكثفة صباح اليوم تحسبا لانفعالات متوقعة من جهة الفعاليات الشعبية، ولضبط خط التظاهرات المتوقعة بعد سلسلة الأحداث الأخيرة في غزة بالعاصمة عمّان تحديدا وفي بعض المحافظات، بما في ذلك تأمين حراسات في مقرات السفارات والبعثات الغربية وفي محيط منطقة الرابية ووسط العاصمة.
فقط شعارات شعارات: لقد هرمنا من الشعارات وغزة تدك دكا دكا دكا
الاردن ارض الرباط والأردنيون أهل النخوة والرجولة والاقرب لفلسطين وأهلها رحم الله الشهيد ماهر الجازي
ارتقي السنوار من عالمنا شهيدا بعد ان ترك خلفه طوفانا جارفرفا لن يهدأ بإذن الله حتي يجرف الكيان اللقيط و اعوانه والمطبعين معه ويرميهم في مجاري الصرف الصحي للتاريخ.
ايام وسوف تنسون يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وترجعون عبيد للحكام والى سهراتكم واغانيكم والاكل والشرب والسفرات واعياد راس السنه .
كلها ايام و تغلق أفواه الهتافات.
كلها ايام وقضية قتل اخوتنا على التلفاز تكون ثواني ثم تغيرون قناة التلفاز .
مجرد هتافات والكل منبطح للحكام .
لكن سوف يعود هذا المسلسل عليكم أو على أبنائكم واحفادكم.
سوف ياكلونكم الواحد تلو الاخر وشبر شبر ومتر متر.
سوف تقطع عنكم المياه و الاقتصاد سوف ينهار.
سوف تكونوا كالغجر كل يوم في مدينه.
كلها ايام وتتمنون الحجاج سيفا على رقابكم من أجل الأمان ولقمة العيش.
اهتفوا يا من هتف قبلكم ونام بعدها في سبات.
لا يعجبكم قول الحقيقه
فلسطين ولادة الابطال و المجاهدين اما اشباه الذكور و ليس الرجال الذين خانو فلسطين و غزة فمزبلة التاريخ مصيرهم رحم الله شهداء غزة الابرار و حي الله المقاومة… الى جنان الخلد يا ابا ابرهيم و كل الذين سبقوك .
عصيان مدنى فقط يغير الخارطه الهتافات والمظاهرات مضيعه للوقت ولا توقف انهار وشلالات الدم فى فلسطين رحم الله الشهيد حسن نصر الله والشهيد يحيى السنوار وكل الشهداء على طريق القدس
Action speaks louder than words
Yes this is mega Zionism Genocide against Pan humanity
نشكر شرفا العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر من الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسالماني الاجراميه الوحشية الهمجية آلتي لا ولن تعرف للإنسانية من معني…
نأسف علي ما قام به هتلر….ولكن للأسف ضحيه هتلر تتفوق علي همجية العمل النازي العنصري بالاباد الجماعيه لأبناء الوطن الفلسطيني..
كرامه الانسان والوطن فوق كل اعتبار
لأن الإنسان وكرامته أغلي ما نملك و علينا الحافظ عليه كما نحافظ على أنفسنا
زوال الكيان الصهيوني من الوجود يجلب السعادة في العالم أجمع