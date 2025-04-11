هتفوا “فلسطين حرة.. سنحرر فلسطين”.. واشنطن توجّه اتهامات جنائية لمتظاهرين “احتلوا” مبنى بجامعة ستانفورد 

كاليفورنيا: وجّهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية إلى 12 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين كان قد ألقي القبض عليهم في جامعة ستانفورد، العام الماضي، بعد أن احتلوا مبنى في الحرم الجامعي، وزعم أنهم تسبّبوا في أضرار تقدّر بمئات الآلاف من الدولارات.

وذكرت مقاطعة سانتا كلارا، في بيان صحافي، يوم الخميس، أن الأشخاص الاثني عشر، وهم طلاب حاليون وسابقون في جامعة ستانفورد، يواجهون تهمة التخريب الجنائي والتآمر لارتكاب تعدٍّ على ممتلكات الغير.

وقال مكتب المدعي العام إن أعمار المتهمين تتراوح بين 19 و 32 عاماً. وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر في قاعة العدل في سان خوسيه.

ولم توجه اتهامات إلى صحافي طالب، ألقي القبض عليه مع المتظاهرين، لكنه لم يتهم بالمشاركة في التخريب.

وكان قد بدأ احتلال مبنى جامعة ستانفورد حوالي فجر يوم 5 يونيو/حزيران 2024، وهو آخر يوم في فصول الربيع في الجامعة الواقعة في وادي السيليكون بكاليفورنيا.

وذكرت صحيفة “ستانفورد ديلي”، في ذلك الوقت، أن بعض المتظاهرين تحصّنوا داخل المبنى، الذي يضم مكتب رئيس الجامعة. وتشابكت أذرع آخرين خارجه. وهتفت المجموعة “فلسطين حرة، سنحرر فلسطين”.

وانتهى احتلال المبنى بعد ثلاث ساعات.

(أ ب)