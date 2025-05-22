هتف “فلسطين حرّة”.. لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: وثّق مقطع فيديو لحظة اعتقال إلياس رودريغيز (30 عامًا)، المشتبه به في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي بواشنطن، مساء الأربعاء.
ويُظهر الفيديو رودريغيز وهو يردد بصوت مرتفع عبارة “فلسطين حرّة” أثناء تكبيله من قبل قوات الأمن، في لحظة أثارت تفاعلاً واعتُبرت ذات دلالة سياسية قوية على خلفية التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراع في غزة.
Elias Rodriguez shouts Free Palestine, after being arrested for revenging Gaza and sending two Washington based – Israeli embassy staff to the other world pic.twitter.com/Iw0F483s8h
— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) May 22, 2025
وكانت الشرطة قد أعلنت أن المشتبه به أطلق النار من مسدس على مجموعة من أربعة أشخاص أمام المتحف، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية. وأكدت السلطات أن رودريغيز تصرّف بمفرده، وجرى اعتقاله فورًا بعد تنفيذ الهجوم ودخوله المبنى.
الهجوم، الذي وصفته إسرائيل بأنه “عمل إرهابي معاد للسامية”، أعاد تسليط الضوء على المخاوف من تصاعد العنف المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، وفتح الباب لتكهنات حول دوافع المهاجم ومدى ارتباطه بأي جماعات أو دوافع منظمة.
(وكالات)
الحرية لفلسطين ولهذا الرجل البطل الذي لم يحتمل قلبه رؤية أطفال ونساء غزة وهم أشلاء تتناثر أجسادهم الطرية في الهواء بفعل الصواريخ الأمريكية والغربية القذرة التي تعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة وزرعوها في قلب فلسطين العام 1948 ظلما وعدوانا فاللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
نعم فلسطين حرة حرة حرة ،،لقد اكتشف الشعب الأمريكي أن بلاده تحولت إلى مجرد تابع ذليل لإسرائيل ،، و لذلك بدأت تتضح معالم ثورة شاملة تطيح بالاحتلال الصهيوني لأمريكا
إسرائيل نبتة سرطانية زرعت في المنطقة وهي سبب كل المشاكل والحروب هناك
إسرائيل في ورطة دبلوماسية كبيرة جدا , لم تشهدها ربما منذ فترة إنشائها , لا تعطوها مبررات تنقذها من ورطتها.
ما فعله هذا الشاب في واشنطن أدخل الكيان في دوامة رعبٍ جديدة، أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم حتى وهم في أشد الدول دعمًا لهم.
شحن اليهود من فلسطين و إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في روسيا و أوكرانيا و امريكا و اوروبا و الارجنتين كفيل بتحقيق السلام و الازدهار في العالم كله