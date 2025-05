هتف “فلسطين حرّة”.. لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار أمام المتحف اليهودي في واشنطن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: وثّق مقطع فيديو لحظة اعتقال إلياس رودريغيز (30 عامًا)، المشتبه به في إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي بواشنطن، مساء الأربعاء.

ويُظهر الفيديو رودريغيز وهو يردد بصوت مرتفع عبارة “فلسطين حرّة” أثناء تكبيله من قبل قوات الأمن، في لحظة أثارت تفاعلاً واعتُبرت ذات دلالة سياسية قوية على خلفية التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراع في غزة.

Elias Rodriguez shouts Free Palestine, after being arrested for revenging Gaza and sending two Washington based – Israeli embassy staff to the other world pic.twitter.com/Iw0F483s8h

— Olsi Jazexhi (@OlsiJ) May 22, 2025