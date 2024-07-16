“هتلر أمريكا” و” أحمق” و”جاهل سخيف”.. نائب ترامب لديه سجل حافل بشتم رئيسه الجديد

واشنطن- القدس العربي”: بعد ظهر يوم الإثنين في ميلووكي ، انتهت لعبة التخمين عندما أعلن دونالد ترامب جيمس دي فانس نائبا له في منصب نائب الرئيس لعام 2024 في المؤتمر الوطني الجمهوري.

والآن ، في هذه الأيام ، السيناتور الجمهوري الأصغر من ولاية أوهايو ، المنتخب في عام 2022 ، هو دمية كاملة لترامب ، حيث شجب محاكمة المرشح الرئاسي الجمهوري في نيويورك باعتبارها “محاكمة صورية” وأشاد بسجل ترامب باعتباره “رئيسا عظيما” ، لكنه اعتاد التفاخر بأنه ” لن أكون رجل ترامب أبدا” في عام 2016، حسبما كتب مهدي حسين في مقال نشره موقع “zeteo”.

وبحسب ما ورد، قال حسن:” تصادف أن أجريت مع فانس مقابلة في حلقة نقاش حول التهديد الذي يشكله ترامب في برنامجي القديم على قناة الجزيرة الإنكليزية ، “UpFront” ، في سبتمبر 2016 ، قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وفي المقابلة، قال فانس، في إشارة إلى ترامب “إنه يستغل بعض العنصرية الموجودة هناك ، لكنه يستغل أيضا مخاوف الناس ويوجهها في اتجاه ربما لن يذهبوا إليه بمفردهم، أعتقد أنه يقود الناس في اتجاه مظلم للغاية”.

واليوم، انضم فانس إلى ترامب في “استغلال مخاوف الناس” و “قيادتهم” في هذا “الاتجاه المظلم للغاية”. إنه جزء فخور من التذكرة الرئاسية للحزب الجمهوري 2024، حسبما لاحظ حسن.

واستنتج الكاتب أنه بالنسبة لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو البالغ من العمر 39 عاما ، والمغامر الرأسمالي، والمؤلف الأكثر مبيعا ، فقد كان تحولا ملحوظا – ووقحا بشكل ملحوظ – من “رجل ترامب أبدا” إلى موال لترامب ، وداعم ترامب ، والآن ، أخيرا ، نائب ترامب.

وقال :”اعتقدت أنه قد يكون من المفيد وضع قائمة من الاقتباسات الدامغة جدا عن ترامب ، من فانس ، من عام 2016. وهو يدعي الآن أنه كان “مخطئا بشأن دونالد ترامب” ويأسف لهجماته السابقة على الرئيس السابق (وكما وثق أندرو كاتشينسكي من شبكة سي إن إن وزملاؤه، فقد حذف منذ ذلك الحين العديد من تغريداته الأكثر انتقادا).

ومع ذلك ، مع اقتراب شهر نوفمبر بسرعة ، قد يرغب الديمقراطيون في البدء في استخدام بعض هذه الاقتباسات القديمة من فانس في إعلاناتهم الهجومية المناهضة لترامب.

وأشار حسن إلى بعض الأمثلة من تصريحات فانس بشأن ترامب، وهي على سبيل المثال:

حول فاشية ترامب…

“أذهب ذهابا وإيابا بين التفكير في أن ترامب أحمق ساخر مثل نيكسون الذي لن يكون بهذا السوء (وقد يكون مفيدا) أو أنه هتلر أمريكا” ، كتب فانس في رسالة إلى زميل سابق في السكن الجامعي في فبراير 2016. “كيف يكون ذلك محبطا؟”

عن ترامب و “الوصول إلى هوليوود” …

“أيها المسيحيون ، الجميع يراقبنا عندما نعتذر عن هذا الرجل. يا رب ساعدنا” ، غرد فانس في اليوم الذي تم فيه تسريب شريط “Access Hollywood” في 7 أكتوبر 2016 ، حيث يمكن سماع ترامب وهو يتفاخر بقدرته على “إمساك” النساء من أعضائهن التناسلية.

في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد ترامب …

“هذا نوع من قال ، قالت ، أليس كذلك؟” قال فانس على MSNBC ، في إشارة إلى اتهام من امرأة تدعى جيسيكا ليدز ، التي ادعت أن ترامب تحسسها. “وفي نهاية المطاف ، هل تصدق دونالد ترامب ، الذي يقول الحقيقة دائما؟ أنا أمزح. أم أنك تصدق تلك المرأة على الشريط؟”

وفقا لشبكة CNN ، “أعجب” فانس لاحقا بتغريدة تتهم ترامب بارتكاب “اعتداء جنسي خطير”.

عند العثور على ترامب “مستهجنا” …

“ترامب يجعل الناس الذين أهتم بهم خائفين. المهاجرون والمسلمون ، إلخ. لهذا السبب أجده يستحق الشجب. الله يريد أفضل منا “، قال فانس على تويتر في أكتوبر 2016.

حول (افتقار) ترامب إلى الفكر …

“يا إلهي ، يا له من أحمق” ، غرد ذات مرة عن المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري.

حول سياسات ترامب “السخيفة” …

“أدركت بسرعة أن مقترحات سياسة ترامب الفعلية ، كما هي ، تتراوح من غير أخلاقية إلى سخيفة” ، كتب فانس في مقال ل USA Today في فبراير 2016.

عن ترامب باعتباره “هيروين ثقافي” …

كتب فانس في مقال لمجلة ذي أتلانتيك في عام 2016: “ترامب هو الهيروين الثقافي” ، في إشارة إلى الطريقة التي بدا أن ترامب يقدم بها للناخبين البيض من الطبقة العاملة “هروبا سهلا من ألم” الإدمان واليأس. يجعل البعض يشعر بتحسن قليلا. لكنه لا يستطيع إصلاح ما يعانونه، وفي يوم من الأيام سوف يدركون ذلك”.

على (لا) التصويت لترامب …

“أنا رجل لا ترامب أبدا” ، قال فانس في مقابلة مع تشارلي روز في أكتوبر 2016. “لم أحبه أبدا.”

في الواقع ، تفاخر فانس لاحقا بأنه كان يصوت للمرشح المستقل إيفان ماكمولين في نوفمبر 2016.

واختتم حسن مقاله قائلاً: “بالنظر إلى أن فانس قد انقلب بشكل واضح على ترامب بهذه الطريقة الصارخة والوقحة ، يمكننا أن نسميه وقحا ، أو فاسدا ، أو غير أمين ، أو ساخرا ، أو طموحا إلى ما لا نهاية. ومع ذلك ، بالنظر إلى أن آخر شخص وافق على أن يكون نائبا لترامب كاد أن يقتل على يد حشد مؤيد لترامب حرضه ترامب نفسه ، فربما يجب علينا في الواقع الاتصال بالمرشح الجمهوري الجديد لمنصب نائب الرئيس … شجاع”.