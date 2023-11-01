“هتلر طفل بريء مقارنة بنتنياهو”.. تغريدة لرياضي فرنسي تثير الجدل

باريس- “القدس العربي”:

أثار الرياض الفرنسي المتخصص في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، محيي الدين مخيسي، جدلاً على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بفرنسا، بعد مقارنته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهتلر.

بطل أوروبا السابق والحائز على العديد من الميداليات الأولمبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، وصف أدولف هتلر بأنه “طفل بريء” مقارنة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر رسالة نشرها على حسابتها في شبكات التواصل الاجتماعي، رداً على قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين: “أدولف هتلر طفل في القلب مقارنة بنتنياهو! الغرب متعاونون حقيقيون”.

وأثارت هذه التغريدة موجة من السخط من مستخدمي الإنترنت، لا سميا من آرنو روبينيه، عمدة مدينة Reims، مسقط رأس محيي الدين مخيسي، والذي ردّ على تغريدة العداء السابق البالغ من العمر اليوم 38 عاماً، “والقول إن هذا الشخص قد ارتدى قميص منتخب فرنسا! أشعر بالخجل لمدينتنا… يا له من غرق!”.

Et dire que cet individu a porté le maillot de l’équipe de France! J’ai honte pour notre ville… quel naufrage ! https://t.co/UubEWkbnvC — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) October 31, 2023

وكان العداء الدولي الفرنسي السابق، الذي فاز بثلاث ميداليات أولمبية أعوام 2008 و2012 و2016، قد زاد، مؤخراً، من مشاركاته ورسائله على شبكات التواصل الاجتماعي، مستنكرا الحرب الإسرائيلية على غزة ودعماً للفلسطين.