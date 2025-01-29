هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة تستهدف منشآت طاقة ونفط روسية

كييف: قالت أوكرانيا اليوم الأربعاء إنها استهدفت مصفاة نفط روسية كبيرة في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية فيما ذكر مسؤول روسي أن موسكو أحبطت محاولة للهجوم على محطة للطاقة النووية بطائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا.

وذكر الجيش الأوكراني أن هجوما على مصفاة في منطقة نيجني نوفغورود الروسية تسبب في اندلاع حريق كبير. وتحققت رويترز من مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر نيرانا تضيء ليل مدينة كستوفو، لكن لم يتسن لها التأكد من أن المصفاة هي التي كانت تحترق.

وقالت شركة سيبور الروسية العملاقة للبتروكيماويات إنها علقت مؤقتا عملياتها في مصنعها الواقع في كستوفو أيضا صباح اليوم الأربعاء بعد أن تسبب حطام طائرة مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق. وأوضحت أن الحريق تم السيطرة عليه لاحقا دون وقوع إصابات.

وتشن أوكرانيا هجمات جوية على مستودعات ومصافي النفط الروسية ومواقع صناعية في محاولة لتقويض البنية التحتية التي تدعم المجهود الحربي الروسي.

محطة نووية

ذكر حاكم مدينة سمولينسك عبر تطبيق تلغرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة حاولت قصف منشأة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك بغرب البلاد على الحدود مع روسيا البيضاء.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

وقال حاكم بيلغورود إن سيدة وطفلها البالغ عامين قُتلا عندما ضربت طائرة مسيرة منزلا بالمنطقة. وأضاف أن والد الطفل وطفلا آخر أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو واسع النطاق في فبراير شباط 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليجرام إن 104 طائرات مسيرة شاركت في غارات في أنحاء من غرب البلاد، وتم تدمير 11 منها فوق منطقة سمولينسك.

وفي المجمل، دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في تسع مناطق، نصفها تقريبا فوق كورسك حيث تقاتل القوات الروسية لطرد القوات الأوكرانية التي احتلت عدة قرى في المنطقة الروسية.

(رويترز)