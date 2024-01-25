هجمات البحر الأحمر تدفع بي.إتش.بي لتحويل مسار بعض شحناتها لرأس الرجاء الصالح

عواصم: قالت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة (بي.إتش.بي) اليوم الخميس إن الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر بعض شركات الشحن على اتخاذ مسارات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا بينما لا تزال شركات أخرى تفضل البحر الأحمر بضوابط إضافية.

وأضافت أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم في بيان “البحر الأحمر هو أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم ومع ذلك فإن غالبية شحنات بي.إتش.بي لا تمر من هذا الطريق”، ولم تحدث أي اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى الآن.

ويأتي هذا في أعقاب تقارير من شركات مثل شركتي النفط الكبيرتين بي.بي و شل اللتين توقفتا مؤقتا عن استخدام البحر الأحمر حيث أدت هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن التجارية إلى إرباك حركة التجارة بين أوروبا وآسيا.

وأصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بتجنب البحر الأحمر واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الغرب، وهو طريق أبطأ وبالتالي أكثر كلفة.

وقال جيرارد أنج، رئيس قسم خام الحديد البحري في بي.إتش.بي خلال مؤتمر خاص بالقطاع في سنغافورة في وقت سابق اليوم الخميس، إن حوالي 320 مليون طن من السلع السائبة تبحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وهو ما يمثل سبعة بالمئة من تجارة البضائع السائبة الجافة العالمية.

وأضاف أنه على المدى القصير، قد يحدث ضغط على إمدادات الحمولات في سوق شمال الأطلسي مما يجعل سوق شحن البضائع السائبة الجافة أكثر تقلبا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من اليوم الخميس أن مجموعة بي.إتش.بي تحول مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر.

وحققت بي.إتش.بي إيرادات بلغت 1.96 مليار دولار من أوروبا في عام 2023، أي نحو 3.6 بالمئة من إجمالي إيراداتها التي بلغت 53.82 مليار دولار.

وقال أنج “من منظور طويل المدى، لا نرى حقا تأثيرا شديدا على التجارة”.

(رويترز)



