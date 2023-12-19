هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب تضرب التجارة العالمية

لندن: يستهدف الحوثيون في اليمن سفنا في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب في هجمات تقول الحركة المتحالفة مع إيران إنها تستهدف دعم الفلسطينيين في مواجهة حرب تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وعطلت الهجمات تدفق التجارة العالمية، وقالت شركات شحن وشركات نفط إنها ستتجنب قناة السويس مما يزيد من تكاليف الشحن ويطيل مسافة الرحلات لأن السفن تختار في المقابل الدوران حول القارة الأفريقية.

لماذا يهاجم الحوثيون السفن؟

– تأتي الهجمات لدعم حماس في حربها ضد إسرائيل بقطاع غزة.

– أدت حرب غزة إلى وقوف الولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب إسرائيل، ووقوف إيران وجماعات عربية مسلحة متحالفة مع طهران إلى جانب حماس مما يزيد من خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

– قال الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، إنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ما هي السفن التي استهدفها الحوثيون؟

– 18 ديسمبر كانون الأول: قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن السفينة سوان أتلانتيك المملوكة لشركة نرويجية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

– 16 ديسمبر كانون الأول: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مدمرتها كارني المزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.

– 15 ديسمبر كانون الأول: قال مسؤول دفاعي أمريكي إن مقذوفا انطلق من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصاب سفينة الجسرة المملوكة لشركة ألمانية والتي ترفع علم ليبيريا، مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات.

– 15 ديسمبر كانون الأول: ميرسك تنفي مزاعم حركة الحوثي بأنها نفذت عملية عسكرية بطائرة مسيرة على سفينة تابعة لشركة ميرسك تبحر باتجاه إسرائيل، لكنها تقول إن الناقلة استُهدفت بصاروخ. وقالت مصادر ملاحية إن سفن شركة ميرسك تانكرز لديها خيار تغيير مسارها واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بسبب تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر.

– 12 ديسمبر كانون الأول: قال المتحدث باسم الحوثيين إن الحركة استهدفت الناقلة التجارية النرويجية ستريندا. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الهجوم وقع على بعد نحو 111 كيلومترا شمالي مضيق باب المندب في نحو الساعة 2100 بتوقيت غرينتش.

– العاشر من ديسمبر كانون الأول: قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن سفينة حربية في البحر الأحمر أسقطت طائرتين مسيرتين انطلقنا صوبها من الساحل اليمني.

– الثالث من ديسمبر كانون الأول: قال الجيش الأمريكي إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

– 19 نوفمبر تشرين الثاني: قالت إسرائيل إن الحوثيين استولوا على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر.

ما هو باب المندب وما هي أهميته؟

– مضيق باب المندب هو مدخل البحر الأحمر من الجنوب ويقع بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الإفريقي.

– يعد المضيق أحد أهم المسارات المائية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج المتجه إلى البحر المتوسط ??عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد على الساحل المصري على البحر الأحمر، بالإضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا، بما في ذلك النفط الروسي.

– شهد المضيق الحصار البحري الذي فرضته مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر تشرين الأول 1973.

– يبلغ عرض باب المندب 29 كيلومترا في أضيق نقاطه، مما يجعل حركة الناقلات صعبة ومقتصرة على قناتين للشحنات المتجهة للبحر الأحمر والخارجة منه، تفصل بينهما جزيرة بريم.

– عبر المضيق نحو 7.80 مليون برميل يوميا من شحنات النفط الخام والوقود في أول 11 شهرا من 2023، ارتفاعا من 6.60 مليون برميل يوميا طوال 2022، وفقا لشركة تحليلات النفط فورتيكسا. ورصدت فورتيكسا عبور 27 ناقلة محملة بالخام أو الوقود يوميا في المتوسط في عام 2023، ارتفاعا من 20 في العام الماضي.

– قالت إدارة معلومات الطاقة إن 12 بالمئة من إجمالي النفط المنقول بحرا في النصف الأول من 2023 وكذلك ثمانية بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال مرت من باب المندب وخط أنابيب سوميد وقناة السويس.

كيف أثرت الهجمات على التجارة العالمية؟

– قالت شركات شحن كبرى مثل هاباج لويد وإم.إس.سي وميرسك وشركة النفط بي.بي ومجموعة فرونتلاين لناقلات النفط إنها ستتجنب طريق البحر الأحمر وستغير مسارها لتتخذ طريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحاضر.

– توقف عدد من سفن الحاويات في البحر الأحمر وأوقفت سفن أخرى أنظمة التتبع فيما غيرت الشركات المسارات والأسعار بعد الهجمات.

ما هي الإجراءات المتخذة لحماية السفن؟

– قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 19 ديسمبر كانون الأول إن الولايات المتحدة ستقود عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

– أضاف أوستن أن بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا من بين الدول المشاركة في العملية الأمنية بالبحر الأحمر التي تعرف باسم “عملية حارس الازدهار”.

– لكن مصادر قالت لرويترز إن السعودية تسعى لاحتواء أي تداعيات لحرب إسرائيل مع حماس وطلبت من الولايات المتحدة التحلي بضبط النفس في الرد على الهجمات في البحر الأحمر.

– سبق ولجأ المجتمع الدولي من قبل لقوات بحرية لحماية الملاحة من القرصنة قبالة القرن الأفريقي خاصة انطلاقا من الصومال وهي عمليات قرصنة تزايدت بين عامي 2005 و2011.

– في ديسمبر كانون الأول 2008، دشن الاتحاد الأوروبي “العملية أتلانتا” للتصدي لهجمات قراصنة صوماليين على سفن شحن. كما نفذت عملية “درع المحيط” التابعة لحلف الأطلسي وقوة بحرية متعددة الجنسيات تعرف باسم قوة العمل المشتركة 151 عمليات حماية أيضا لمكافحة القرصنة.

(رويترز)