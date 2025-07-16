هجمات بمسيّرات تستهدف حقولاً نفطية في كردستان وكركوك

بغداد ـ «القدس العربي»: تعرّضت حقول نفطية في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، ومدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، لهجمات جديدة شنّتها طائرات مسيّرة مفخخة، مجهولة المصدر، تسببت بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، الأمر الذي دفع شركات نفطية بريطانية ونرويجية عاملة في المنطقة، إلى تعليق أعمالها، وسط دعوات كردية للحكومة الاتحادية بضرورة كشف الجهات المتورطة التي تقول إنها تستهدف «البنية الاقتصادية» للإقليم.

وأعلن جهاز مكافحة «الإرهاب» في إقليم كردستان، أمس الأربعاء، أن حقول نفط تابعة لشركة «دي أن» أو في إدارة زاخو المستقلة، تعرّضت لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح في بيانٍ له، أن «الهجوم الأول نُفّذ بين الساعة 6:00 و6:15 صباحاً بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين، واستهدف حقل دي إن أو في منطقة بيشخابوور ضمن إدارة زاخو المستقلة، بينما نُفِّذ الهجوم الثاني في الساعة 7:00 صباحاً بطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقل دي إن أو في منطقة تاوكي، التابعة لزاخو».

وأكد البيان أن «الهجمات خلّفت أضراراً مادية فقط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح».

في غضون ذلك، أشار جهاز مكافحة «الإرهاب» في بيانٍ منفصل الى تعرض حقل «هاند» النفطي الأمريكي في منطقة باعدري في قضاء شيخان في محافظة دهوك، لهجومٍ مماثل بطائرةٍ مسيرة عند الساعة 7:14 من صباح أمس الأربعاء.

في السياق أيضاً، نقلت مواقع إخبارية كردية معلومات عن مصادر أمنية تفيد بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة قرب حقل «باي حسن الشمالي» ضمن قرية «ماما» التابعة لقضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

ووفق المصادر فإن «الطائرة المسيّرة سقطت في الأراضي الزراعية القريبة من قرية باي حسن، دون أن تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية أو مادية».

فتح تحقيق

وأضافت أن «الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة نوع الطائرة المسيّرة ومصدرها، وما إذا كانت لأغراض تجسسية أو تدريبية» مشيرة إلى أن «الحادثة لم تؤثر على العمل في الحقل النفطي أو على سكان المنطقة».

وتُعد حقول باي حسن من الحقول النفطية المهمة في شمال كركوك، وقد شهدت المنطقة في فترات سابقة تحركات مشابهة لطائرات مسيّرة مجهولة، طبقاً للمصادر ذاتها.

وعلى خلفية الهجمات الأخيرة، أعلنت شركة دي أن أو النرويجية، إيقاف إنتاج النفط في حقلي «طاوكي» و«بيشخابور» في زاخو بشكل مؤقت.

وقالت في بيان إنها «ستستأنف إنتاج النفط من الحقلين النفطيين بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهما جراء الهجمات بالطائرات المسيرة» مؤكدة أن «الهجمات لم تسفر عن خسائر بالأرواح».

وأضافت أن «انفجارا وقع في مستودع صغير للنفط في حقل طاوكي، وآخر في منشآت إنتاج في حقل بيشخابور». وفي إجراء موازٍ، أعلنت شركة «غلف كيستون» بتروليوم البريطانية إيقاف إنتاجها في حقل شيخان.

شركات بريطانية ونرويجية علّقت أعمالها

وقالت في بيان لها إنه «بشأن مستجدات عمليات حقل شيخان، اطلعت شركة غلف كيستون على التقارير الواردة خلال اليومين الماضيين بشأن وقوع انفجارات في عدد من حقول النفط الواقعة في محيط حقل شيخان التابع للشركة». وأوضحت أنه «كإجراء احترازي، قررت شركة جي كي بي إيقاف الإنتاج بشكل مؤقت واتخذت تدابير لحماية موظفيها» لافتة إلى أنه «لم تتأثر أصول الشركة».

وأشارت إلى أنها «تراقب الوضع عن كثب، وستقدم المزيد من التحديثات حسب الاقتضاء» وفقاً للبيان. في السياق أيضاً، أدانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان بشدّة الهجمات التي وصفتها بـ«الإرهابية».

وأكّدت في بيانٍ لها، أنه «رغم أن الهجمات لم تُسفر عن خسائر بشرية، إلا أنها ألحقت أضراراً مادية كبيرة بالبنية التحتية لهذه الحقول، مما يشكل تهديداً مباشراً على استقرار قطاع الطاقة في الإقليم وسلامة العاملين فيه».

واعتبرت أن هذه «الأعمال الإرهابية تستهدف الإضرار بالبنية الاقتصادية لإقليم كردستان، وخلق مخاطر جدية على سلامة الكوادر المدنية العاملة في هذا القطاع الحيوي».

وناشدت «الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل وتحمل المسؤولية تجاه حماية العاملين المدنيين وضمان أمن واستقرار قطاع الطاقة في كردستان، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات».

كما أكّدت أنها «ستواصل بذل جميع الجهود الممكنة لحماية حياة العاملين في قطاع الطاقة وصون البنية التحتية الاستراتيجية للإقليم، بهدف تأمين استمرار الإنتاج وضمان استقرار الطاقة في كردستان والمنطقة عموماً».

في الأثناء، ترأس رئيس الوزراء في حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة الإقليم، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وأدان مجلس الوزراء بشدة «الهجمات الإرهابية التي تعرض لها إقليم كردستان، وخاصةً حقول النفط، والتي ألحقت أضراراً مادية جسيمة بعملية إنتاج النفط، وتهدف هذه الهجمات إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية والطاقة» حسب بيان صحافي.

كذلك أدان «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، الهجمات والاعتداءات التي تعرض لها إقليم كردستان، مشدداً أنه على الحكومة العراقية «التدخل فوراً ووضع حد لها». وذكر بيان صادر عن مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني أمس، أنه «يجب وقف الهجمات بالطائرات المسيّرة على الإقليم» مبيناً أنه «في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد جهوده السياسية والدبلوماسية لإنهاء مشكلة رواتب موظفي كردستان، وحل الخلافات بين بغداد والإقليم، والعمل على إزالة التوتر والنزاعات، يتعرض الإقليم منذ أكثر من أسبوع لسلسلة من الهجمات المتتالية بالطائرات المسيّرة تستهدف حقوله النفطية في مناطق ومحافظات مختلفة».

انتهاك صارخ

وأشار البيان إلى أن «هذه الهجمات، مهما كان مصدرها والجهة المسؤولة عنها، تُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حماية الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، ويجب على الحكومة العراقية، بصفتها السلطة التنفيذية الرسمية المسؤولة عن حماية أرض وشعب العراق والإقليم وموارده الاقتصادية، أن تتدخل فوراً وتضع حداً لها» لافتاً إلى أن «هذه الانتهاكات قد تثير الشكوك في العلاقات بين القوى السياسية العراقية وتزيد القلق بشأن الوضع الأمني».

وتعدّ الهجمات الجديدة امتداداً لتعرض حقلي «خورمالة» و«سرسنك» النفطيين في محافظتي أربيل ودهوك الإثنين والثلاثاء الماضيين، لهجمات منفصلة بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقاً لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان.