هجمات جوية على مواقع إسرائيلية.. ونتنياهو يحذّر واشنطن: إعاقة الأسلحة يقرّب الحرب مع حزب الله

بيروت- “القدس العربي”: أقفل المشهد اللبناني يوم الجمعة على نبرة عالية من التهديدات تجاه لبنان من الجانب الإسرائيلي استدعت رداً على المستوى ذاته من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تخطت الكيان الإسرائيلي لتبلغ قبرص.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير تحدثت عن قيام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان بتحصينات جديدة في بعض مراكزها، في وقت تواصلت المواجهات الميدانية على طرفي الحدود وتعرضت اطراف بلدة الناقورة للقصف ما ادى إلى احتراق منزل، وطال القصف منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا. وأغارت مسيّرة اسرائيلية على بلدة الوزاني وعلى بلدتي دير سريان ورب ثلاثين قضاء مرجعيون من دون وقوع إصابات.

في المقابل، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات “ان مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا مواقع الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة وموقع زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية”. وأضاف “ردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءاً من الموقع”. كما استهدف الحزب بمسيّرة انقضاضية مربض مدفعية في موقع “الزاعورة”.

في هذه الأثناء، لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “أن هدفنا الأول هو الفوز في الحرب على غزة بسرعة، وهدفنا الثاني هو منع حرب على الجبهة اللبنانية”، وحذّر “المسؤولين الأمريكيين من أن إعاقة إرسال الأسلحة لإسرائيل سيقود إلى وضع يقرّب الحرب مع حزب الله”.

وقد عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي “عن القلق البالغ جراء التصعيد العسكري في لبنان”، ودعا في بيان “الأطراف المعنية للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها”. وأدان “إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية عن إقرار خطة لشن هجوم على لبنان”، مشدداً “على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لوقف كافة العمليات العسكرية في لبنان”. وختم بتأكيد “موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت تجاه لبنان وفقاً لما أقره المجلس الأعلى في دورته الـ44 (كانون الأول/ديسمبر 2023 – الدوحة) بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه”.