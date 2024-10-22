هجمات روسية تودي بحياة 6 أشخاص في زابوريجيا ودونيتسك بأوكرانيا

كييف: قال مسؤولان إن هجمات روسية أودت بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وثلاثة في منطقة دونيتسك بالقرب من خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام ضد روسيا.

وقال حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف في رسالة على تيليغرام إن القتلى الثلاثة سقطوا جراء ضربة استهدفت منطقة سكنية.

وفي منطقة دونيتسك إلى الشرق، قال الحاكم فاديم فيلاشكين إن قصفا روسيا قتل شخصين في ميرنوهراد، وهي بلدة تقع إلى الشرق من بوكروفسك التي يستهدفها الجيش الروسي.

وقتل شخص في كوراخوف، وهي نقطة محورية أخرى للهجمات الروسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الحوادث. وتنفي روسيا استهداف المدنيين ولكنها تطلق بانتظام صواريخ وطائرات مسيرة على بلدات ومدن بعيدة عن خطوط المواجهة.

(رويترز)