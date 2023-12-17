سياسة | عربي | سوريا

هجمات صاروخية إسرائيلية على ريف دمشق

منذ 18 دقيقة

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دمشق: أعلنت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، الأحد، تنفيذ إسرائيل هجوما بالصواريخ على مواقع في ريف دمشق.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، إن الهجوم وقع الساعة 22.05 بتوقيت دمشق.
وذكرت أن إسرائيل نفذت الهجوم عبر إطلاق صواريخ من اتجاه مرتفعات الجولان.
وأشارت أن الدفاعات الجوية “تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها”.
ولفتت أن “الهجوم أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته “سانا”.
وتنفذ إسرائيل، من حين لآخر، هجمات وقصفا على أهداف في سوريا ردا على ما تقول إنها هجمات ضدها انطلاقا من الأراضي السورية، وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

(الأناضول)

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