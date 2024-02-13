هجمات صاروخية على قاعدة أمريكية بسوريا

تل أبيض: شنت جماعات مدعومة من إيران هجمات صاروخية على قاعدة للقوات الأمريكية في الضفة الغربية لنهر الفرات بسوريا.

وأفادت مصادر، الثلاثاء، أن جماعات مدعومة من إيران في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، شنت ما لا يقل عن 3 هجمات صاروخية على القاعدة الواقعة في حقل العمر النفطي الذي تنتشر فيه القوات الأمريكية.

وأشارت المصادر أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم بأسلحة أرض-أرض استهدفت فيها مواقع الجماعات المدعومة من إيران على بعد نحو 25 كيلومترا.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي، منها منطقة التنف، وناحية المالكية (شرق)، الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي (شمال شرق)، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.

(وكالات)