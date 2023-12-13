هجمات صاروخية لحزب الله على مواقع إسرائيلية حدودية وفي الجليل رداً على غارات الاحتلال

بيروت- “القدس العربي”: بقيت الجبهة الجنوبية مشتعلة في ظل تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ليل متوتر تخللته غارة إسرائيلية على بيت في كفركلا ما تسبب باستشهاد شخص وإلحاق أضرار كبيرة في المباني المجاورة. وفي جديد العدوان الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب شن الطيران غارتين على محيط اللبونة وحامول في منطقة الناقورة وغارة على بلدة محيبيب وسقوط قذيفة بين المنازل من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومشّط جيش الاحتلال بالرشاشات من موقع البياض الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وأطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية ثقيلة باتجاه الأودية المتاخمة للخط الأزرق. واستهدف القصف بلدات مارون الراس وعيترون ومروحين وأطراف بلدة البستان ومحيط الخيام وعيتا الشعب حيث أدى لاحتراق منزل. واستهدفت مسيّرة أحد المنازل في بلدة بليدا.

شاهد || أضرار الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي الصهيوني على بلدة #كفركلا الحدودية في جنوب لبنان ليل امس . pic.twitter.com/dyoljWPz7g — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) December 13, 2023

‼️🚨 مشهد لاستهداف منزل في عينا الشعب جنوب لبنان بصاروخ بقذيفة اسرائيلية pic.twitter.com/fB0YBVLzHC — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 13, 2023

أما حزب الله الذي نعى الشهيد على طريق القدس محمد علي بسام شيت “أمير” من بلدة كفركلا، فاستهدف موقع المالكية بصاروخ بركان وأصابه بشكل مباشر، كما استهدف موقع راميا والموقع البحري في رأس الناقورة بالأسلحة المناسبة. كما قصف الحزب تجمعاً للجنود في موقعي الضهيرة والمنارة واستهدف ثكنة شوميرا، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ عدة في كريات شمونة في الجليل من دون تفعيل صافرات الإنذار.

في غضون ذلك، رد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على التهديدات الإسرائيلية للحزب ولبنان وعلى ما يُثار حول تعديل القرار 1701، فقال “إن ما يتم تسريبه بين فترة وأخرى من طروحات حول الوضع المستقبلي في الجنوب هو وليد خيالات جهات تعيش في الأوهام ومعروفة الانتماء والولاء، وهي طروحات غير موجودة على جدول أعمال المقاومة، ولا على جدول أعمال البلد، ولم يتحدث بها أحد معنا، وغير مستعدين لمجرد الاستماع إليها، أو لإعطاء وقت للانشغال بها، لأن الاولوية اليوم هي لمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة وحماية البلد من عدوانه”. وأضاف “إن ما يطلقه العدو من تهديدات أو حديثه عن اتفاقات مستقبلية مع لبنان، هو جزء من محاولاته الحثيثة لتخفيف الضغط عن جبهته الشمالية بعدما وضعته عمليات المقاومة في حالة إرباك شديد، وتحت ضغط مستمر نتيجة الخسائر التي لحقت بجيشه واقتصاده وتهجير مستوطنيه”.

من جهتها، أكدت كتلة “التنمية والتحرير” التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري “التزام لبنان بالقرار 1701 ورفضه أي محاولة لتعديله تحت أي ذريعة من الذرائع”. ودعت “الحكومة والوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والخدمية والصحية ومن دون تلكؤ لجهة توفير كل مستلزمات الصمود للأهالي وللنازحين في أماكن إقامتهم، ومخاطبة المجتمع الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي لوقف تهديداته وعدوانه على لبنان وعلى سيادته براً وبحراً وجواً ووقف انتهاكه لمندرجات القرار 1701″، مجددة “دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري ومقاومته الباسلة والشجاعة للعدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكل أراضي فلسطين التاريخية”، وكررت “في نفس الوقت دعوتها المجتمعين العربي والدولي إلى تحرك فوري وعاجل لوقف آلة القتل والإبادة الإسرائيلية وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض أي محاولة مقنعة تحت أي عنوان من العناوين لمشاريع الترانسفير أو التوطين”. وفي الشأن المتصل بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، توجهت الكتلة “بتحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في قرى المواجهة وبأسمى آيات التبريك والعزاء من ذوي الشهداء المقاومين والإعلاميين والمدنيين وجنود الجيش اللبناني الذين يؤكدون من خلال صمودهم وشهادتهم ومقاومتهم على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وعن سيادته بكل الوسائل المتاحة”.

بدوره، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الذي يحمي لبنان هي المقاومة التي تخوض أكبر المعارك السيادية وليس واشنطن أو غيرها من عواصم أوروبا”، واعتبر “أن التهويل كذبة مكشوفة، وتل أبيب أصغر من أن تخوض حرباً فاصلة مع المقاومة، وضمانة البلد بمقاومته وجيشه وشعبه وليس ببكاء الوفود الغربية التي حوّلت بيروت إلى حائط مبكى وليس في جعبتها إلا مصالح الكيان الصهيوني وأمنه على حساب أمن لبنان والمنطقة”.