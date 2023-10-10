هجمات لمجموعات المستوطنين على فلسطينيين في نابلس والخليل والأغوار

رام الله – الخليل ـ القدس ـ «القدس العربي»: كشف موقع “الصوت اليهودي” عن أن تنظيم “تدفيع الثمن” الإرهابي نجح في حشد ألف مستوطن، عدد كبير منهم مسلحون، فيما أعلنت جهات من جيش الاحتلال عن توزيع ألف قطعة سلاح من نوع أم 16 على مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية في اليوم الرابع من “طوفان الأقصى”.

وأعلنت جهات عبرية عن تشكيل “غرفة عمليات”، بذريعة حماية البؤر الاستيطانية في ظل انشغال الجيش “بالحرب الطويلة والصعبة” مع قطاع غزة.

وشنت مجموعات المستوطنين مجموعة من الهجمات على مواطنين فلسطينيين في نابلس والخليل والأغوار. واختفت آثار مواطن وزوجته منذ يوم أمس، بعد أن أقدم مستعمرون على حرق خيمته قرب قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، باختفاء آثار المواطن محمد عبد الفتاح الشلالدة وزوجته، منذ أمس، بعد إقدام مجموعة من المستعمرين على حرق خيمته وسرقة الماشية، في منطقة القانوب من أراضي سعير شمال الخليل، قبالة كيسان القريبتين من مستعمرة “ميتساد” الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن ذوي المواطن الشلالدة، أبلغوه بأنهم فقدوا الاتصال بهما، ولا يستطيعون الوصول إليهما بسبب الإغلاقات، ما يجعلهم يتخوفون على حياتهما من اعتداءات المستعمرين.

يُذكر أن المستعمرين صعدوا انتهاكاتهم بحق المواطنين في المنطقة الشرقية من بيت لحم، خاصة ضد رعاة الأغنام، وآخرها تمثل في إضرام النيران في خيمتين لمواطنين من عائلة الشلالدة والاستيلاء على خيمة للمواطن سليم عبد البدن في برية تقوع.

وهاجم مستعمرون قاطفي الزيتون في يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وبين رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، أن مجموعة من المستعمرين هاجمت المزارعين وقاطفي الزيتون في أراضي مصنفة (ب)، وأطلقوا النار صوبهم، وأجبروهم على مغادرة منطقة وادي يانون، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن المنطقة تشهد تصاعدا في هجمات المستعمرين في يانون التي تحيط بها عدة مستعمرات وبؤر استعمارية.

الخارجية تدين

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات ميليشيات المستعمرين وهجماتهم المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع جيش الاحتلال وبصره، كما يحصل يومياً على طريق المعرجات.

واستنكرت في بيان صحافي الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير المتطرف بن غفير بشأن توزيع المزيد من السلاح على ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها دعوات إسرائيلية لإطلاق يد عناصر المستعمرين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت من ارتكاب ميليشيات المستعمرين حماقات وجرائم تساعد في توتير الأوضاع وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستعمارية التخريبية.

اعتداءات على العمال

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال على عدد من العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 القادمين من قطاع غزة، بعد أن اعتقلتهم من أماكن عملهم واحتجزتهم عدة ساعات، ونكّلت بهم، قبل أن تفرج عنهم عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واستقبل القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب والمؤسسة الأمنية ولجنة الطوارئ في المحافظة، أكثر من عشرين عاملا، ليصل عدد العمال الذين احتضنتهم محافظة جنين إلى 75 عاملا.

وأفاد أحد العمال بأن قوات الاحتلال أفرجت عنهم عند حاجز الجلمة العسكري، بعد أن اعتقلتهم من أماكن عملهم في عدة مدن وبلدات داخل أراضي الـ48، مشيرًا إلى أنه تم التنكيل بهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وتقييدهم بالسلاسل والاعتداء بالضرب على أجسادهم.

ولفت إلى أن عددا من العمال تلقوا أنباء عن استشهاد وإصابة أفراد من عائلاتهم خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ويعيشون في ظروف نفسية صعبة.

بدوره، قال أبو الرب إنه تم الإيعاز بتوفير مسكن واحتياجات معيشية وكل ما يلزم لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة شكّلت لجنة طوارئ تضم المؤسسة الأمنية والبلديات والغرفة التجارية ومديرية الصحة والمؤسسات ذات الاختصاص في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، وجرى توفير مبيت لـ63 عاملا في المركز الكوري التابع لبلدية جنين، ومبيت لـ12 عاملا في بلدة اليامون من قبل رئيس البلدية.

وفي سياق عمليات القتل الاحتلالي في الضفة، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مواجهات شهدتها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

كما شيعت جماهير غفيرة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، جثمان الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس.

وبالتزامن مع مراسم التشييع، حاولت قوات الاحتلال منع آلاف المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي إحداها بالرأس وُصفت بالخطيرة، وإصابة العشرات بالاختناق، بينهم صحافيون.

كما شيعت جماهير غفيرة في مخيم العروب شمال الخليل، جثمان الشهيد محمد ماجد حماد (19 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم أمس، خلال مواجهات.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي، عبر إغلاق الحواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

كما واصلت في رام الله إغلاق مدخل البيرة الشمالي في كلا الاتجاهين، ومداخل قرى وبلدات كل من: خربثا بني حارث، والنبي صالح، وعابود، وأم صفا، وعطارة في الاتجاهين، وحاجز “عوفرا” قرب سلواد، ومدخلي المغير وبرقة الشرقي. فيما نصبت تلك القوات حاجزين عند مدخلي قرية المغير الغربي، وبرقة الرئيس، وأعاقت حركة المواطنين هناك.

وفي سلفيت، أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة كفر الديك غربا، حيث شددّت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين، وأعاقت حركة الخارجين من البلدة والداخلين إليها، عبر إغلاقها للبوابة الحديدية عند مدخل البلدة الرئيس.

وعند حاجز تياسير شرق طوباس، شددّت إجراءاتها العسكرية، وسمحت للمواطنين الذين يقطنون فقط في الأغوار من العبور، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة باتجاه الأغوار.

وفي قلقيلية، نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف شرقا، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة الحركة من القرية وإليها.

وفي قلقيلية، اقتحمت، قرية الفندق، شرق مدينة قلقيلية، وأغلقت الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، من خلال حاجز عسكري اسرائيلي، ومنعت المركبات المرور من خلاله، وأغلقت المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية.

وفي بيت لحم، شددت إجراءاتها العسكرية في المحافظة، حيث أبقت على إغلاق كل مداخل المحافظة الرئيسة، خاصة حاجز “الكونتنير” الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها وشمالها، إضافة إلى المدخل الجنوبي لبلدة الخضر – النشاش- ومداخل الريف الشرقي، وعقبة حسنة المؤدي إلى الريف الغربي، فضلا عن إغلاقات في المنطقة الرابطة بين بيت ساحور وقرى دار صلاح والشواورة ومفترق قبر حلوة.

كما واصلت إغلاق مداخل بلدات بيت فجار وتقوع، والغربي لمدينة بيت جالا، والإسكانات في بيت جالا، وقرية الولجة وزعترة، والمسجح في جناتة شرقا.

وفي أريحا، استمرت في إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا الرئيسة والفرعية، ومنها المدخل الشرقي “البوابة الصفراء”، والجنوبي “شارع القدس”، والشمالي، وسط تفتيش المركبات، ما أدى إلى تأثير كبير في حركة المرور في هذه المناطق، وشبه توقف تام، خاصة للمركبات الخارجة من أريحا.

اعتقالات

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، اعتقل على إثرها 45 شخصاً من ثماني محافظات.

وقال نادي الأسير إنه منذ يوم السبت 7 تشرين أول/أكتوبر (انطلاق عملية طوفان الأقصى) تم تسجيل 120 حالة اعتقال على الأقل، وكان من المعتقلين أطفال ونساء وكبار سن، وتخللتها اعتداءات بالضرب المبرح وتخريب للمنازل.

وأضاف أنه سجل أكثر من 5400 حالة اعتقال منذ بداية عام 2023 في الضفة الغربية والقدس.

وطالت حملة الاعتقالات ليلة الثلاثاء مواطنين من محافظات القدس والخليل وبيت لحم وجنين ونابلس ورام الله والبيرة وقلقيلية وطولكرم.