هجومان بـ3 طائرات مسيرة ضد قوات التحالف الدولي في العراق

أربيل- العراق: تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضمّ قوات أمريكية ومن التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة الثلاثاء، تمّ إحباطهما، كما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة فرانس برس إن الهجومين “لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات”.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن “ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين”.

وأضاف الجهاز “هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي صباح الثلاثاء، وتمّ إسقاطهما” فيما كانتا “في السماء”.

وتابع البيان أن “هجوماً آخر وقع في نفس المنطقة صباح اليوم” الثلاثاء، مضيفاً أن “الطائرة المسيّرة” التي نفّذته “تحطّمت غير منفجرة”.

وفي وقتٍ لاحق، تبّنت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان نشر عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران هجوماً “بطائرات مسيرة” على القاعدة التي تضمّ قوات أجنبية في مطار أربيل. وكانت هذه المجموعة نفسها قد تبنّت هجمات سابقة مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصاعداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران. اشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اثر هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال زيارة غير معلنة إلى بغداد الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه “أوضح تماماً” لرئيس الوزراء العراقي “أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق”.

وتعهّد “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية” القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر الاثنين بأنّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرّضت لـ38 هجوماً بصواريخ ومسيّرات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة 45 جندياً أمريكياً.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندّد بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ”تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات”.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم “الدولة” فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أمريكي.

(وكالات)