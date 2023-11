 هجومان بمسيّرات مفخخة على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بأربيل شمالي العراق

لندن- “القدس العربي”: أَفَادَ جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرّض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مدينة أربيل لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

وقال الجهاز، في بيان صحفي أوردته وكالة “شفق نيوز” الإخبارية: “صباح اليوم، وعبْر طائرتين مسيّرتين مفخّختين تمت مهاجمة قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي”، مشيراً إلى تفجيرهما في السماء.

وفي هجوم آخر، اليوم، على نفس المكان، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة دون أن تنفجر، بحسب الجهاز.

وأفاد مصدر محلي بإسقاط عدة طائرات مسيّرة بالقرب من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر إن “الهجوم حصل الساعة الرابعة فجراً قرب مطار أربيل الدولي”.

Footage from the Drone Attack tonight on U.S. Forces at Erbil Air Force Base in Northern Iraq showing the Impact of at least 1 Drone inside of the Fence surrounding the Base; in the Second Video after the Attack you can see the launch of a Raytheon “Coyote” Counter-UAS which is… pic.twitter.com/b2R23vtMoc

— OSINTdefender (@sentdefender) November 7, 2023