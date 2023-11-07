 هجومان بمسيّرات مفخخة على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بأربيل شمالي العراق

صورة من الأرشيف لقاعدة الأسد الجوية في الأنبار، العراق، 2020- رويترز

لندن- “القدس العربي”: أَفَادَ جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرّض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مدينة أربيل لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

وقال الجهاز، في بيان صحفي أوردته وكالة “شفق نيوز” الإخبارية: “صباح اليوم، وعبْر طائرتين مسيّرتين مفخّختين تمت مهاجمة قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي”، مشيراً إلى تفجيرهما في السماء.

وفي هجوم آخر، اليوم، على نفس المكان، سقطت طائرة مسيّرة مفخخة دون أن تنفجر، بحسب الجهاز.

وأفاد مصدر محلي بإسقاط عدة طائرات مسيّرة بالقرب من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر إن “الهجوم حصل الساعة الرابعة فجراً قرب مطار أربيل الدولي”.

Footage from the Drone Attack tonight on U.S. Forces at Erbil Air Force Base in Northern Iraq showing the Impact of at least 1 Drone inside of the Fence surrounding the Base; in the Second Video after the Attack you can see the launch of a Raytheon “Coyote” Counter-UAS which is… pic.twitter.com/b2R23vtMoc — OSINTdefender (@sentdefender) November 7, 2023

وأضاف أن “القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار أثناء حدوث الهجوم”، مشيراً إلى أن “الأضرار غير معروفة لغاية الآن”.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دويّ ستة انفجارات بمحيط المطار الذي تتمركز فيه قوات أمريكية.

وقال أحد المسافرين إن الملاحة الجوية في المطار توقفت بعد وقوع الهجوم ليتم تأجيل عدد من الرحلات الجوية.

وكانت “المقاومة الإسلامية” في العراق أعلنت استهداف ثكنات الجيش الأمريكي، لمرات عديدة، في مناطق متفرقة بعد اندلاع حرب إسرائيل على غزة.

وخلال زيارة غير معلنة إلى بغداد، الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إنه “أوضح تماماً” لرئيس الوزراء العراقي “أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق”.

وتعهّد بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية” القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، الإثنين، بأنّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرّضت لـ38 هجوماً بصواريخ ومسيّرات، منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة 45 جندياً أميركياً.

وتبنّت معظم تلك الهجمات “المقاومة الاسلامية في العراق”، عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندّد بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ”تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات”.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أمريكي.

( وكالات)