هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يعطل مطارات في موسكو أثناء زيارة رئيس الصين

موسكو: شنت أوكرانيا الأربعاء هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء (19:00 بتوقيت غرينتش) حتى صباح الأربعاء.

وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل.

وقال الكرملين إن من المتوقع أن يحضر 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة. وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.

ومن المقرر أن يبدأ شي زيارة تستمر أربعة أيام إلى روسيا الأربعاء، مما يمنح الرئيس فلاديمير بوتين دفعة دبلوماسية مهمة في الوقت الذي يحرص فيه الزعيم الروسي على إظهار أن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن شي، الذي تخوض بلاده حربا تجارية مع الولايات المتحدة، سيوقع العديد من الاتفاقيات لتعميق شراكة استراتيجية “بلا حدود” ووثيقة بالفعل مع موسكو أفضت إلى تتويج الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا.

(رويترز)