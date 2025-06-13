هجوم إسرائيلي جديد على منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية وحرائق بمطار مهر آباد في طهران- (فيديو)

طهران- تل أبيب: شنت إسرائيل فجر السبت موجة جديدة من الهجمات استهدفت منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما فعّلت إيران أنظمة دفاعها الجوي في العاصمة طهران وعدة مناطق أخرى في محاولة للتصدي للهجمات.

حرائق في مطار مهراباد في العاصمة الإيرانية #طهران بعد هجوم إسرائيلي#الأخبار pic.twitter.com/TgEMVQcUbj — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 13, 2025

وأكدت السلطات الإيرانية أن إحدى الغارات استهدفت محطة “الشهيد رئيسي” للطاقة النووية في مدينة أصفهان وسط البلاد، دون أن تسفر عن أي تسرب نووي أو خسائر بشرية، بحسب نائب حاكم أصفهان أكبر صالحي. وقد توجهت فرق الإنقاذ فوراً إلى الموقع، وأكدت السيطرة على الوضع.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء طهران، حيث اعترضت مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، فيما سُمع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء العاصمة. ونقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان رؤية شهب حمراء في السماء، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار مهراباد، واندلاع حرائق في محيطه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة طهران ومحيطها، بالتزامن مع تقارير عن هجوم استهدف منشآت اتصالات غربي المدينة.

وذكرت التقارير أن انفجارًا دوى في مدينة كرج، الواقعة غرب طهران، أعقبه هجوم استهدف برجًا للاتصالات في المدينة.

وفي العاصمة، سُمع دوي انفجار قوي في شارع بيروزي شرقي طهران، حيث شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية واسعة استهدفت قواعد تابعة لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز غرب إيران، بالإضافة إلى منشآت عسكرية في مناطق أخرى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذه الضربات تأتي ضمن عملية عسكرية متواصلة أطلق عليها اسم “الأسد الصاعد”، وتهدف إلى ضرب القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، واغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء في مجال الطاقة النووية.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات حتى الساعة الثانية من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

وفي المقابل، ردّت إيران مساء الجمعة بإطلاق أكثر من 150 صاروخاً باليستياً باتجاه أهداف إسرائيلية، أصابت تسع مناطق، منها موقع قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة 44 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان بحالة حرجة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

(وكالات)