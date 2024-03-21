هجوم إسرائيلي على مسلسل مصري قبل عرضه بسبب تناوله للقضية الفلسطينية

القاهرة – «القدس العربي»: أشعل مسلسل «مليحة» الجدل قبل عرضه المُقرر في النصف الثاني من شهر رمضان، بسبب تناوله لجوانب من معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. بينما تترقب الجماهير بداية عرضه، أثار اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي هاجمت المسلسل، وركزت على تفاصيله وتأثيره المحتمل.

«مليحة»، يتناول قصة شابة فلسطينية تدعى «مليحة»، والتي فقدت منزلها خلال انتفاضة عام 2000، وترحل إلى ليبيا قبل أن تعود لتواجه تحديات كثيرة في سبيل استعادة أرضها.

المسلسل، الذي يقوده كوكبة من النجوم العرب، يسلط الضوء على تفاصيل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومحطاته المختلفة في فلسطين وليبيا ومصر.

استنادًا إلى تصريحات رشا الجزار، مؤلفة المسلسل، تبرز أهمية تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني من خلال الدراما، وتقديمه بشكل إنساني، ما يشكل تحديًا للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته. وبموازاة ذلك، ينتقد الناقد طارق الشناوي، استهداف الإعلام الإسرائيلي المسلسل قبل عرضه، معتبرًا ذلك محاولة للتشكيك في مصداقيته وتأثيره.

العمل إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، إضافةً إلى ذلك، يبرز استخدام المسلسل لممثلين عرب غير معروفين بالنسبة للجمهور المصري، بهدف إضفاء مزيد من المصداقية وإيصال معاناة الشعب الفلسطيني بشكل أقوى. تقديم المسلسل بلغات متعددة، بما في ذلك العبرية، يعكس التوجه الرامي إلى تأثير أوسع وأعمق، ما يجسد الدور المؤثر للدراما في تشكيل الرأي العام وإيصال الرسائل السياسية والاجتماعية.

وتعتبر مؤلفة المسلسل، رشا الجزار، أن هذه الخطوة تعكس مدى تأثير الدراما العربية وقدرتها على التأثير في الرأي العام، وتعزز الحاجة إلى تبني قضايا إنسانية وسياسية على شاشات التلفزيون.

ومن الملاحظ أن استجابة الجمهور للإعلان الدعائي الأول للمسلسل كانت قوية، مما يظهر استعداد الجماهير العربية لاستقبال هذا العمل والتفاعل معه بشكل ملحوظ. ويعكس هذا التفاعل الرغبة في تفهم وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والسياسية التي تعاني منها المنطقة، خاصة في ظل التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة.