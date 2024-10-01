اقتصاد | أسواق

هجوم إسرائيل البري على جنوب لبنان يهبط ببورصة تل أبيب

منذ 31 دقيقة

لوحة إلكترونية تعرض بيانات السوق في بورصة تل أبيب/ أرشيفية

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القدس المحتلة: تراجع مؤشر بورصة تل أبيب للشركات الأنشط بأكثر من 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، على خلفية إعلان إسرائيل بدء عملية برية “محددة” جنوب لبنان.

وبحسب بيانات لبورصة تل أبيب، تراجع مؤشر (TASE 35) والذي يضم أنشط 35 شركة بنسبة 0.64 بالمئة، ليتراجع من قمته التاريخية ويبلغ 2108 نقاط.

وخلال الأيام الماضية، تجاهل المؤشر إعلان إسرائيل اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، وتوسيع الصراع مع لبنان، في أسوأ توتر منذ حرب 2006.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الفرقة العسكرية 98 بدأت أنشطة “موجهة ومحددة” جنوب لبنان، وذلك غداة ليلة من الترقب لغزو إسرائيلي برّي وشيك للأراضي اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

(الأناضول)

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