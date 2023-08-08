سياسة | دولي

هجوم إلكتروني يعطل خدمات مستشفى وسط إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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القدس: تسبب هجوم إلكتروني مجهول بتعطل الخدمات في أحد المستشفيات وسط إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء: “وقع اليوم هجوم إلكتروني على مستشفى (معياني هشوعا) في مدينة بني براك ويطالب المهاجمون بمبلغ من المال في ابتزاز لرفع الهجوم عن المستشفى”.

وأشارت الهيئة (حكومية) إلى أن الجهة التي تقف خلف الهجوم “ما زالت مجهولة”.

وأضافت: “في أعقاب الهجوم، أوصت وزارة الصحة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في قسم الطوارئ، بالاتصال بالمستشفيات القريبة وعدم التوجه إلى المستشفى المذكور بعد أن تم شل حواسيب داخله”.

ونقلت عن وزارة الصحة أن “فرقا من الوزارة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية موجودة في المستشفى للمساعدة في التعامل مع الحادث بالتعاون مع طاقمه”.

(الأناضول)

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