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هجوم إلكتروني يعطل موقع العائلة الملكية البريطانية على الإنترنت

منذ 35 دقيقة

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لندن: تعطل بشكل مؤقت الموقع الإلكتروني للعائلة الملكية البريطانية جراء هجوم إلكتروني تعرض له اليوم الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر بقصر باكنغهام.
وكان وجود العائلة الملكية على الإنترنت، الهدف من الهجوم بقطع الخدمة، حيث استهدفت خلاله طلبات من أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر للدخول على الموقع الإلكتروني في محاولة لتعطيله.
وقالت المصادر إن الهجوم، الذي جرى في الصباح، تم صده بنجاح من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات، وكان موقع “رويال دوت يو كيه” متاحا للدخول عليه مجددا بعد الظهر مباشرة.
ووفقا للمصادر، لم يقع الموقع ولا محتوياته تحت السيطرة التامة للمهاجمين. ولم تتضح في البداية، الجهة التي يمكن أن تكون وراء ذلك الهجوم الإلكتروني.
(د ب أ)

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