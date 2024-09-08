هجوم «الكرامة»: رد شعبي أردني على إسرائيل؟

يعتبر هجوم أمس الأحد الذي قتل فيه 3 إسرائيليين عند معبر الكرامة (التسمية الفلسطينية للمعبر) الأول من نوعه ونتيجته منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن يمكن إدراجه ضمن عدة محاولات جرت خلال الشهور الماضية وقام بها أفراد من الجانب الأردني لاستهداف إسرائيليين، بينها محاولة جرت في نيسان/ ابريل الماضي أطلق خلالها مسلّح من الأراضي الأردنية النار على دورية تابعة للجيش الإسرائيلي من دون اجتياز الحدود.
حسب المصادر الإسرائيلية فقد ترجّل منفذ الهجوم من شاحنة بضائع كان يقودها وأخرج مسدسا كان قد خبأه وأطلق النار على موظفي أمن إسرائيليين. قامت مروحية بإجلاء المصابين لكن إصاباتهم، التي كانت في الرأس، كانت قاتلة.
قتلت القوات الإسرائيلية منفذ الهجوم واحتجزت السلطات، إثر الحادثة، جميع العاملين العرب في المعبر، كما اعتقلت السائقين الأردنيين الذين كانوا موجودين وقت الهجوم، وأغلقت المعابر البرية مع الأردن «إلى أجل غير مسمى» كما أقفلت المداخل إلى مدينة أريحا الفلسطينية (المحطة الأولى للمسافرين والشاحنات بعد المعبر) ونصبت حواجز فيها، وتوجه مسؤولون عسكريون إلى موقع الحادثة، وتبعت ذلك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار بينها واحد لبنيامين نتنياهو تعزو الهجوم إلى «أيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيراني» فيما طالب مسؤول آخر إلى «تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة»!
فيما قامت السلطات الأردنية بإغلاق المعبر من جانبها وبدأت التحقيق الأمني في كيفية وقوع الحادثة، فإن تفاعلا كبيرا جرى في الطرقات التي شهدت توزيع حلويات، وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت منفذ العملية بالشهيد، واعتبر بعضها ما حصل «ردا طبيعيا لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق إخواننا في غزة».
حمل الهجوم أبعادا رمزية كبيرة، فالمنفذ، ماهر الجازي، هو من قرية الشيخ هارون الجازي الذي قاد المتطوعين في حرب 1948 ضد إسرائيل، وهو من أسرة بطل معركة الكرامة (1968) قائد الجيش الأردني آنذاك مشهور حديثة الجازي، وهي المعركة التي شاركت فيها المقاومة الوطنية الفلسطينية المسلّحة وفتحت أفقا سياسيا جديدا للعرب بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 1967.
ذكّر الهجوم أيضا بكون المعبر هو نقطة العبور الوحيدة للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو الأردن والعالم، وأن إسرائيل تتحكم بالجانب الذي يجب أن يكون تحت سيطرة الجانب الفلسطيني (وهو ما كان مطبقا في معبر رفح من مصر إلى غزة خلال سيطرة «حماس» على القطاع).
تأتي العملية على خلفيّة الحرب الشاملة التي تشنّها حكومة نتنياهو على الفلسطينيين في غزة والتصعيد الكبير في العمليات ضد الضفّة الغربية، التي شهدت، وحدها، استشهاد أكثر من 660 فلسطينيا، وقد تناظر ذلك مع ظهور نتنياهو أمام خريطة انمحت فيها الضفة الغربية، وبظل تصريحات لوزراء «اليهودية الصهيونية» عن ضمّ الضفة وتهجير سكانها، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي تهديدا بإعلان حرب.
الهجوم، ضمن السياق الآنف، هو رد فعل شعبيّ أردنيّ على عمليات الإبادة والإجرام والاستيطان وإجراءات التطهير العرقي المتصاعدة ضد الفلسطينيين، كما أنه، بأكثر من طريقة، محاولة من أحد «النشامى» الأردنيين لاستعادة «الكرامة» التي يقوم الإرهاب الإسرائيلي بمحاولة تكريسها وفرضها على كل العرب والمسلمين.
لو كان الرءيس صدام موجودا لخصص لعاءلته
راتبا تقاعديا شهريا.
أهل الخير كثر!
رحم الله البطل الأردني رحمة واسعة. ماقام به هو تعبير عن غليان الشارع العربي وواقترابه من الانفجار وعندها سيكون الطوفان الحقيقي
الفعل الذي فعله الشهيد الاردني تقبله الله للفردوس الاعلى دليل على الشعوب العربية ليست بميتةوتترقب حينما تحين الفرصة للاخذ بالثار مادامت الحدود مغلقة عليها حراسة شديدة لاكن اليو م الذي يخافونه ات وان الله مع الصابرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجوم «الكرامة»: رد شعبي أردني على إسرائيل. إسرائيل تعلم ان الحكومات العربية لان تترك الشباب العربي للجهاد ولان يتم فتح الحدود للتطوع للدفاع عن الشعب الفلسطيني
المجد يحتقر الجبان.
الدول التي سوف يرتفع ضغط ساستها وأحزابها ومؤسساتها الرسمية واليمينية ردا على العملية هي أمريكا وبريطانيا وألمانيا. تجد طبيعة ردود الفعل والخطاب ومفرداته في الإعلام. هناك جهات في دول إقليمية يسؤها أيضا ذلك لأن في التضامن والنخوة والفزعة المرفوضة من قبلها زعزعة لمصالحها وتحالفاتها وخاصة تلك الأفراد والمؤسسات والإعلام التي هاجت تحذر من المظاهرات المؤيدة وتبادلت التضامن مع مثيلاتها ضد ما أجمعت عليه أنهم التابعين لإغراضات دول محورية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجوم «الكرامة»: رد شعبي أردني على إسرائيل. إسرائيل تعلم ان الحكومات العربية لان تترك الشباب العربي للجهاد ولان يتم فتح الحدود للتطوع للدفاع عن الشعب الفلسطيني ولهذا هي تعربد وتقتل وتدمر وتنهب كل ما هو عربي الشباب العربي يتمتع بالشجاعة والرجولة وليس مثل جيش المخنثين الصهاينة الذين يختبئون خلف أحدث الأسلحة الأمريكية ومع ذألك يرتعبون إذا خرج لهم شاب فلسطيني ب سلاح صناعة يدوي. تحية من القلب لمنفذ هجوم الكرامة ولجميع الشباب الفلسطيني وكل من يدافع عن القضية الفلسطينية. وتحية لحامل الشاكوش وهذا سلاح فتاك دخل المعركة رغم انف العدو والان جميع خبراء العالم وجميع مصانع الاسلحة على مستوى العالم تبحث عن مصدر هذا السلاح الحديث جدا وهو من اختراع شاب فلسطيني وفشل العلماء في تفكيكه بعد الحصول عليه عن طريق القمر الصناعي وأجهزة التجسس الحديثة جدا.
هجوم “الكرامة” رد شعبي أردني على إسرائيل؟
و من قال لكم إن إسرائيل تبالي بأي رد..؟؟
جراء هذا “الرد” إسرائيل قامت بغارات إنتقامية وحشية في وسط سوريا هي الأعنف أدت إلى قتل و جرح العشرات و تدمير المنشآت..!!
حتى الآن لا يوجد إستراتيجية موضوعية واضحة المعالم للتعامل مع إسرائيل، و بسبب ذلك دفعنا أثمانًا باهظة من دماء و خراب و تشريد على مدار عقود دون الوصول إلى نتائج إيجابية..!!