هجوم انتحاري على معسكر للجيش في مالي غداة هجومين حصدا 64 قتيلا ـ (فيديو)

باماكو: استهدفت عملية انتحارية الجمعة معسكرا للجيش المالي في غاو غداة هجومين نُسبا إلى جهاديين أسفرا عن مقتل 64 مدنيا وعسكريا في شمال البلاد حيث يتصاعد التوتر يوما بعد يوم.

وقال الجيش المالي في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هجوما “متشعبا” وقع في منطقة المطار أي أنه شن بوسائل مختلفة. ولم يعلن الجيش أي حصيلة للهجوم.

وأفاد موظف في المطار اتصلت به وكالة فرانس برس أن هجوما شن بواسطة آليتين مفخختين تخلله إطلاق نار أيضا.

وأكد أن المطار أغلق.

وعلى غرار هجوم الخميس الذي استهدف موقعا عسكريا في بامبا في الغرب، تبنت جماعة نصرة الاسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوم الجمعة، وفق ما نقل موقع سايت المتخصص في رصد المجموعات المتطرفة.

وأتى الهجوم في جو من الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات مسلحة على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع ما يثير مخاوف من تفاقم العنف.

ووفق حصيلة للحكومة، قتل ما لا يقل عن 64 شخصا هم 49 مدنيا و15 جنديا الخميس في منطقة بامبا بين غاو وتمبكتو في هجومين منفصلين نسبا إلى جماعات جهادية، واستهدفا مركبا لنقل الركاب في نهر النيجر وموقعا عسكريا.

Militants, said to be linked to Al Qaeda, have killed dozens of civilians and soldiers in attacks in northern Mali as the insurgents fill a void left by the departure of thousands of French troops and peacekeepers https://t.co/1u7z5pQuUX pic.twitter.com/wzKnuQb9CC

— Reuters (@Reuters) September 8, 2023