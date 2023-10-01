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هجوم بالقنابل قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة وإصابة شرطيين- (فيديوهات وصور)

منذ 21 دقيقة

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أنقرة: أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوما إرهابيا” أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحا أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.

وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.
وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.
كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

(وكالات)

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