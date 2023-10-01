هجوم بالقنابل قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة وإصابة شرطيين- (فيديوهات وصور)

أنقرة: أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوما إرهابيا” أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحا أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.

وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

وزير الداخلية التركي: إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة في الهجوم على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بأنقرة pic.twitter.com/lBHglc7lKZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 1, 2023

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، أنه سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.

كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

(وكالات)

#تركيا #انقره

عمليه ارهابيه تستهدف مقر وزارة الداخلية التركيه حيث فجر احد الارهابيين نفسه بسياره للامن التركي وتم تحييد الاخر pic.twitter.com/RrhuTsRYOc — sara hassan🇱🇧🇱🇧💚💚 (@liban0987) October 1, 2023