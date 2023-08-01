هجوم بالمسيّرات على وزارات في موسكو… وكييف: الحرب ستنتقل إلى روسيا بالكامل

لندن – «القدس العربي» ووكالات: شهدت روسيا، أمس الثلاثاء، عددا من الهجمات الأوكرانية، في حين حذرت كييف موسكو من أن الحرب «ستنتقل بالكامل» إليها قريباً. وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري في موسكو يضم ثلاث وزارات حكومية روسية للقصف بطائرة مسيّرة، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أيام، في ما وصفتها روسيا بمحاولة «هجوم إرهابي» أوكراني.

وأظهر مقطع مصور أن جانباً من واجهة المبنى الزجاجية تهشم بسبب الضربة. وتعرضت موسكو لهجمات متكررة بطائرات مسيرة منذ أوائل مايو/ أيار، عندما استهدفت طائرتان مسيرتان سطح مبنى في مجمع الكرملين. ومع أن الحوادث لم تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار جسيمة، لكنها أثارت قلقاً واسع النطاق وتسببت في إحراج الكرملين الذي يقول إن «العملية العسكرية الخاصة» الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: «في الواقع، يوجد تهديد، إنه واضح، لكن نتخذ إجراءات (لمواجهته)». ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، إن الحرب «ستنتقل بالكامل قريبا» إلى الأراضي الروسية. وأضاف: «موسكو تعتاد بسرعة على حرب شاملة وهذه الحرب ستنتقل قريبًا بالكامل إلى أراضي» روسيا. وتابع: «كل ما سيحدث في روسيا بعد الآن هو مرحلة تاريخية موضوعية». وأكمل: «سيكون هناك المزيد من المسيّرات مجهولة الهوية، ومن الانهيارات والصراعات الداخلية والحروب»، دون تفاصيل أكثر. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها «أحبطت محاولة الهجوم الإرهابي» وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط موسكو. وأضافت الوزارة في إشارة إلى مركز تجاري في العاصمة: «أصيبت طائرة مسيرة أخرى بأجهزة إلكترونية لا سلكية وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي».

وفي الأثناء، قال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، إن روسيا أسقطت، أمس، طائرة مسيرة فوق حي في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ويوجد فيها الأسطول الروسي في البحر الأسود. وأضاف على تطبيق تيليغرام للتراسل: «وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.

ونفت كييف مهاجمتها لسفن مدنية، من دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى زعم مهاجمتها لسفن تابعة للبحرية الروسية. وقالت الوزارة: «حاول نظام كييف خلال الليل تنفيذ هجوم إرهابي بثلاثة زوارق مسيرة شبه غاطسة على سفن نقل مدنية روسية متوجهة إلى مضيق البوسفور في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود».

وقال بودولياك: «بلا شك، هذه التصريحات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة وليس فيها شيء من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أهداف مدنية أخرى».

في المقابل، شنت روسيا هجوماً بطائرات مُسيرة على مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا خلال الليل، مما أسفر عن تدمير مهجع من ثلاثة طوابق بصورة شبه كاملة، بحسب ما قاله مكتب المدعى العام في المنطقة، الثلاثاء. كما قال مسؤولون في مدينة خيرسون في الجنوب إن طبيبا لقي حتفه وأصيب فرد من طاقم تمريض جراء قصف روسي على مستشفى في المدينة.