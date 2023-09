هجوم بزجاجات حارقة على سفارة كوبا في واشنطن

هافانا: هاجم رجل سفارة كوبا في واشنطن بزجاجتين حارقتين مساء الأحد، فيما وصف وزير الخارجية الكوبي الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

وكتب برونو رودريغيز في منشور على موقع “إكس” أن “السفارة الكوبية في الولايات المتحدة كانت هدفا لهجوم إرهابي قام به فرد ألقى زجاجتين حارقتين. لم يصب الموظفون لأي أذى”.

وهذا ثاني هجوم على البعثة الكوبية في واشنطن في السنوات الأخيرة، بعدما أطلق رجل النار على المبنى في نيسان/ أبريل 2020. ولم تقع إصابات في حينه.

Terrorist attack against the Cuban embassy in the United States. The Cuban Embassy staff have not been injured. https://t.co/XhGa8NKI0d

— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) September 25, 2023