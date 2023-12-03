الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين في باب المندب- (فيديو)

القاهرة/صنعاء: قال متحدث عسكري باسم الحوثيين إن الجماعة نفذت صباح اليوم عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وتابع يحيى سريع: “قواتنا البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى توقف العدوان الإسرائيلي”.

وجاء في بيان سريع أن الحوثيين نفّذوا “عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب” الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرا إلى “استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { قَـٰتِلُوهُمۡ یُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَیۡدِیكُمۡ وَیُخۡزِهِمۡ وَیَنصُرۡكُمۡ عَلَیۡهِمۡ وَیَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمࣲ مُّؤۡمِنِینَ } صدق الله العظيم تنفيذاً لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِالدين… pic.twitter.com/QjkAEbyF96 — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 3, 2023

من ناحيته، قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر اليوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها اليوم الأحد إنها على علم بتقارير عن هجمات على سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقل التقرير عن البنتاغون قوله “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

وقالت مصادر أمنية بحرية اليوم الأحد إن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل في أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم الأحد.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية آمبري إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة بشمال اليمن.

(وكالات)