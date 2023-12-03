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الحوثيون: استهدفنا سفينتين إسرائيليتين في باب المندب- (فيديو)

3 - ديسمبر - 2023

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القاهرة/صنعاء: قال متحدث عسكري باسم الحوثيين إن الجماعة نفذت صباح اليوم عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وتابع يحيى سريع: “قواتنا البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى توقف العدوان الإسرائيلي”.

وجاء في بيان سريع أن الحوثيين نفّذوا “عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب” الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرا إلى “استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية”.

من ناحيته، قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر اليوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها اليوم الأحد إنها على علم بتقارير عن هجمات على سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقل التقرير عن البنتاغون قوله “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

وقالت مصادر أمنية بحرية اليوم الأحد إن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل في أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم الأحد.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية آمبري إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة بشمال اليمن.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 4:35 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور والذئاب الذين يتحدون الجبروت الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕🔥🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول أردني حر:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 4:54 م

    نعم الرجال رجال اليمن السعيد..

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 4:56 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان و تعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم للفلسطينيين من غدر أمريكا 🇵🇸🤕🚀

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  4. يقول سعدان:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 5:12 م

    مجموعة الحوتي اصبحت القوة الضاربة في المنطقة

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  5. يقول Abd:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 5:40 م

    رجال اليمنيين و الله رجال

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  6. يقول إبسا الشيخ:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:18 م

    ألله أكبر شكرا ياأهلنا في اليمن

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  7. يقول Anon:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:32 م

    عل الأقل أنتم فعلتم ما بوسعكم رغم محدودية الوسائل و لكن إرادة قوية فولاذية و كرامة و عزة النفس ليس مثل أم الدنية و النشاميات الذين دوخوا رؤوسنا الصراخ و الثرثرة

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  8. يقول سالم بن ناصر:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:45 م

    اللهم انصر انصار الله الحوثيين اليمنيين على من عاداهم

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  9. يقول خالد:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:19 م

    حفظ الله اليمن و أهلها، رجال في زمن أزمة الرجولة

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  10. يقول العبد:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 12:13 م

    مضحك. اين البقية؟. اليمن فقط

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