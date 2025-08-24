هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يتسبب في حريق بمحطة كورسك النووية الروسية

موسكو: ذكر المكتب الصحافي لمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية صباح اليوم الأحد، أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق قصير الأمد بالمحطة وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد، وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليغرام: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية”.

وتابع: “عند الاصطدام، انفجرت الطائرة المسيرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد”.

وأكد المكتب الصحافي أنه لم تقع إصابات، ولكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50 بالمئة من طاقتها كما أن الطائرة المسيرة المدمرة تسببت في إشعال حريق جرى إخماده لاحقا.

وقال إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “رين تي في” التلفزيونية الروسية نقلا عن المكتب الصحافي للمحطة، أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة.

(رويترز)