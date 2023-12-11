هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة أمريكية في سوريا

أعزاز (الحسكة): تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية، الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيرتين مجهولتين في منطقة الشدادي الواقعة بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرتين سقطتا قبل وصولهما إلى القاعدة الأمريكية.

ولم يصدر من واشنطن أي تعليق بشأن الهجوم.

وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة الهجمات على القواعد الأمريكية في التنف والمالكية والشدادي ودير الزور، حيث تعرضت لقصف بري وهجمات بطائرات مسيرة مجهولة.

وتخضع المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات من محافظة دير الزور، لاحتلال تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” المدعوم أمريكيا، فيما تخضع المناطق المتبقية من ريف دير الزور، لسيطرة قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة إيرانيا.

وتنفذ المجموعة المدعومة إيرانيا، بين الفينة والأخرى، هجمات بقذائف وطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية الواقعة بالضفة الشرقية لنهر الفرات.

رسائل إيرانية

في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر التلفزيون الحكومي الإيراني تقريرا مفاده؛ إذا لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد تتعرض لهجوم من قبل حلفائها في المنطقة، الذين تسميهم طهران بـ “قوات المقاومة”.

وظهر في الفيديو الإخباري أن إسرائيل ستتعرض لهجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة على يد حزب الله من الشمال، والميليشيات في العراق وسوريا من الشرق، ومن قبل الحوثيين في اليمن.

ودعت إيران مرات عدة وعلى أعلى المستويات إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، في خطاب ألقاه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن “قوات المقاومة” ستتحرك إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

كما أعرب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في 19 أكتوبر الماضي، عن احتمال امتداد الصراع إلى المنطقة.

وتطلق إيران اسم “قوات المقاومة” على حزب الله اللبناني وعلى الميليشيات التي تدعمها في سوريا والعراق إضافة إلى الحوثيين في اليمن.

(الأناضول)