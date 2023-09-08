هجوم بمسيرات على مصنع ومحطة سكك حديدية بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية

موسكو: شنت طائرات مسيرة هجوما على مصنع للإلكترونيات ومحطة سكك حديدية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية يوم الجمعة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال حاكم المدينة ألكسندر بوجوماز إن الدفاعات الجوية اعترضت ما لا يقل عن 3 مسيرات فوق المدينة أو لدى اقترابها منها.

وأوضح أن مسيرتين تسببتا في إلحاق أضرار بمحطة للسكك الحديدية ومبنى إدارى بالمصنع عند تحطمهما، دون أي إصابات. وحمل بوجوماز أوكرانيا المسؤولية عن الهجوم.

يذكر أن بريانسك تعرضت لهجوم آخر في اليوم السابق استهدف أيضا محطة السكك الحديدية.

وتردد أن المصنع، الذي ينتج إلكترونيات يستخدمها الجيش بشكل رئيسي، تعرض للاستهداف من الطائرات المسيرة منذ نهاية آب/أغسطس.

(د ب أ)