هجوم بمسيرة أوكرانية يشعل حريقا بمستودع نفط في كراسنودار الروسية

موسكو: أفادت السلطات الروسية بأن هجوما بطائرة أوكرانية مُسيرة أشعل حريقا محدودا بمستودع نفط يقع بالقرب من قرية كافكازسكايا في منطقة كراسنودار.

وأفادت إدارة المنطقة الجنوبية الروسية في منشور على تطبيق تيليغرام للمراسلة، بأنه لم يُصب أحد بأذى في الحريق الذي امتد على مساحة 20 مترا مربعا.

وأضافت الإدارة “علقنا العمل في المنشأة”.

جاء الهجوم بعدما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا أمس الثلاثاء على وقف محدود لإطلاق النار لمدة 30 يوما يتعلق بأهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بينما ستنطلق “فورا” المحادثات الرامية إلى التقدم نحو خطة سلام أوسع نطاقا.

(رويترز)