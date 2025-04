هجوم بمسيّرات أوكرانية يتسبب بحريق في مستودع نفط روسي- (فيديو)

موسكو: تسبّب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين الثلاثاء.

وقال أنوخين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية “أحبطت هجوما بمسيّرات أوكرانية” في منطقة يارتسيفو.

وأفاد على تلغرام الثلاثاء “سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم”، مشيرا إلى أنه لا يوجد “تهديد” للمباني السكنية في المنطقة.

Russian Telegram channels report a fire on an oil depot in Smolensk region of Russia after a drone attack. pic.twitter.com/0tH1wFgRua

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2024