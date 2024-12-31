هجوم بمسيّرات أوكرانية يتسبب بحريق في مستودع نفط روسي- (فيديو)

موسكو: تسبّب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين الثلاثاء.

وقال أنوخين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية “أحبطت هجوما بمسيّرات أوكرانية” في منطقة يارتسيفو.

وأفاد على تلغرام الثلاثاء “سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم”، مشيرا إلى أنه لا يوجد “تهديد” للمباني السكنية في المنطقة.

Russian Telegram channels report a fire on an oil depot in Smolensk region of Russia after a drone attack. pic.twitter.com/0tH1wFgRua — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2024

وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن 68 مسيّرة أوكرانية أُسقطت خلال الليل ودُمّرت 10 منها فوق منطقة سمولينسك.

وضربت كييف العديد من منشآت الطاقة الروسية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، قائلة إن ذلك انتقام من هجمات موسكو على شبكة الكهرباء الخاصة بها.

ويأتي هذا الهجوم الجديد بعد يوم من مبادلة روسيا وأوكرانيا أكثر من 300 أسير حرب في عملية توسطت فيها الإمارات عشيّة رأس السنة.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، تبادلت موسكو وكييف مئات الأسرى وتتبادلان أيضا بانتظام جثامين جنود سقطوا في المعارك.

(أ ف ب)