هجوم «بيت ليد» و«سديه تيمان» يفجر التناقضات في إسرائيل

الناصرة – «القدس العربي» ووكالات: أظهرت عمليات اقتحام لقاعدتين عسكريتين نفذها متظاهرون بعضهم مسلح من اليمين، وبدعم ومشاركة من وزراء ونواب في الائتلاف الحاكم، دفاعا عن جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسير فلسطيني من غزة والاعتداء عليه جنسيا، اتجاها خطيرا في المجتمع الإسرائيلي نحو الفاشية بحسب معلقين. وذهب بعض المعلقين في إسرائيل أبعد من ذلك ليتحدثوا عن «مسيرة البهيمية للمجتمع الإسرائيلي»، كما فعل الكاتب في صحيفة «هآرتس» يوسي فرطر.

ولم تقتصر مفاعيل هذا الحدث على تعليقات الصحف، بل انتقلت إلى الوسطين العسكري والسياسي.

واستدعى الحدث استياء المؤسسة العسكرية، وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنهم «أضروا بالجيش وأمن إسرائيل وجهود الحرب».

وكانت حالة من الفوضى قد سادت مساء أمس الأول الإثنين داخل قاعدة «بيت ليد»، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، ما دفع الجيش إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين، بعدما كان مقررا أن تدخل قطاع غزة.

غالانت وبن غفير

وبين المقتحمين مسؤولون وجنود في الجيش. وسبق هذا، مشاركة نواب ووزراء من حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف شاركوا في اقتحام قاعدة «سديه تيمان» وفق مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخرجت إلى العلن أمس خلافات حادة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (ليكود)، ووزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً إيتمار بن غفير (القوة اليهودية)، عبر رسائل من المفترض أن تكون سرية، وجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يلتزم الصمت.

واشتكى بن غفير وغالانت من بعضهما البعض في رسالتين وجهاها إلى نتنياهو.

وذهب غالانت إلى حد مطالبة نتنياهو «بالتحقيق» مع بن غفير، فيما إذا كان منع الشرطة من التحرك ضد مثيري الشغب في القاعدتين، فرد عليه الأخير بالمطالبة بالتحقيق مع الأول في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما التزم نتنياهو الصمت.

معلّقون يتحدثون عن «حالة تفكّك» و«بهيمية» وخطر على اللحمة

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: «طلبت من رئيس الوزراء نتنياهو التحقق مما إذا كان الوزير غالانت على علم بأحداث 7 أكتوبر ولم يرسل قوات إلى المنطقة، ولم يبلغ رئيس الوزراء»، مرفقا تعليقه بصورة للرسالة.

كما أعاد بن غفير الى الأذهان الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في إسرائيل العام الماضي ضد قوانين دفعت بها الحكومة للحد من صلاحيات المحاكم.

وقال بن غفير: «هل دعم (غالانت) الداعين للرفض؟» أي الذين هددوا آنذاك برفض الخدمة العسكرية في حال تمرير القوانين.

ونفى بن غفير الاتهامات التي وجهها له غالانت بإعطاء الأوامر للشرطة بعدم حماية القاعدتين العسكريتين في «سديه تيمان» و»بيت ليد».

وكتب في رسالته إلى نتنياهو: «بعيدا عن حقيقة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، يبدو أن هذه فرصة لرئيس الوزراء لطرح بعض الأسئلة حول الوزير غالانت».

وقبل ذلك، طالب غالانت في رسالة إلى نتنياهو، بالتحقق مما إذا كان بن غفير منع الشرطة من التحرك ضد مثيري الشغب في القاعدتين العسكريتين.

وقال غالانت في الرسالة: «أدعوك إلى التصرف بيد ثقيلة ضد أعضاء الائتلاف (الحكومة) الذين شاركوا في الاضطرابات».

وطالب غالانت نتنياهو بـ»إصدار أمر بإجراء تحقيق لفحص ما إذا كان وزير الأمن القومي (بن غفير) منع أو أخّر الشرطة للاستجابة للحوادث العنيفة التي شارك فيها أعضاء حزبه».

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الكنيست (البرلمان) والوزراء الذين شاركوا في أعمال شغب، الإثنين، شملت اقتحام قاعدتي «سديه تيمان» و»بيت ليد» العسكريتين جنوب ووسط إسرائيل.

وقال غالانت إن اقتحام القاعدتين «يضر بشكل خطير بأمن البلاد وسلطة الحكومة القائمة».

وأكد في رسالته إلى نتنياهو أن «دعم المسؤولين المنتخبين ومشاركتهم بنشاط في أعمال الشغب في قواعد الجيش الإسرائيلي، مع الإدلاء بتصريحات قاسية ضد كبار ضباط الجيش، هي ظاهرة خطيرة للغاية ويجب التعامل معها على الفور».

«محاولة انقلاب»

وأضاف: «الأحداث التي يحضرها وزراء وأعضاء كنيست تخدم الدعاية ضدنا».

ومساء الإثنين، نفت الشرطة في بيان تأخرها في التحرك إلى قاعدة «بيت ليد»، وقالت: «انتشرت قوات من الشرطة، وبمساعدة الجنود في المكان، فرقتهم (المقتحمين) خلال دقائق معدودة إلى الجانب الآخر من المنطقة».

وأضافت: «لن نسمح بالاعتداء وتعريض القوات الأمنية للخطر، وأي نشر آخر غير صحيح وتضليل للجمهور».

وأبدى ساسة في المعارضة اليمينية في إسرائيل، استياءهم مما حصل.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، على منصة «إكس» الإثنين: «يتظاهر أشخاص ملثمون يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة أمام قاعدة الجيش الإسرائيلي في بيت ليد».

وأضاف: «هذه ليست أعمال شغب، إنها محاولة انقلاب من قبل ميليشيا مسلحة ضد رئيس وزراء ضعيف غير قادر على السيطرة على حكومته».

وقال زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في حديث لهيئة البث، الثلاثاء: «هاجم جنود ملثمون قاعدة للجيش الإسرائيلي على طريقة هوليوود».

يذكر أن الشرطة لم تستخدم وسائل التفريق التي تستخدمها عادة ضد جموع المقتحمين، كما لم تعلن اعتقال أي شخص منهم.

وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات في الجيش عاموس يادلين في منشور على منصة إكس أمس الثلاثاء: «بينما تخوض إيران ووكلاؤها حرباً ضد إسرائيل على سبع جبهات، تُفتح من جديد الجبهة الثامنة والأخطر: الجبهة الداخلية».

وأضاف: «الاقتحام الإجرامي وغير الشرعي لقواعد الجيش، بقيادة وزراء وأعضاء كنيست وبمشاركة جنود مسلحين يرتدون الزي العسكري، يعبر عن تجاوز الحدود والخطوط الحمراء، وهو ما لا تستطيع الدولة التي تريد الحياة أن تتحمله».

وتابع: «عندما تمتنع شرطة إسرائيل عن تطبيق القانون على من يخالفه، كما جرت العادة في حالة الهجوم على قوافل المساعدات (إلى غزة) التي وافقت عليها الحكومة، فهذه خطوة أخرى في تدهور سيادة القانون في إسرائيل إلى جريمة إجرامية، واقع حكم العصابات والميليشيات المسلحة».

وأضاف: «القيادة المسؤولة في إسرائيل ستعطي الدعم الكامل لرئيس الأركان والجيش الإسرائيلي وتتحرك ضد مثيري الشغب الذين يهددون بتمزيق البلاد من الداخل».

وانتقد صمت نتنياهو تجاه ما حدث قائلا: «لكن مصير الملك السياسي أهم من مصير المملكة»، في إشارة إلى حرص نتنياهو على موقعه السياسي أكثر من حرصه على الدولة.

تظاهرة

وتظاهر عشرات الإسرائيليين، أمس أمام محكمة عسكرية في «بيت ليد» (وسط)، تنظر في تمديد توقيف الجنود الـ9 المتهمين بالتعذيب والاعتداء الجنسي بحق الأسير الفلسطيني.

وانعقدت المحكمة خلف أبواب مغلقة وسط انتشار ملحوظ للشرطة في محيط المحكمة، خشية اقتحامها من قبل المتظاهرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة «12» العبرية إن «نحو 40 متظاهرا تجمعوا خارج قاعدة المحكمة وطالبوا بإطلاق الجنود التسعة» المتهمين بتعذيب الأسير الفلسطيني.

«مسيرة البهيمية والتوحّش»

ويعي مراقبون ومحللون إسرائيليون خطورة ما جرى ويؤكدون أنها محاولة تمرّد كما يقول المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل لافتا إلى أن «اقتحام منشأة الاعتقال في «سديه تيمان» هو مرحلة إضافية في تفكّك داخلي للمجتمع الإسرائيلي ومحاولة قيادة تمرّد ميليشيات من شأنها أن تكون فضيحة اليئور عزاريا الجندي قاتل عبد الفتاح شريف من الخليل قبل سنوات وهو جريح، ولكن بأربعة أضعاف».

وقال إن «اليمين المتطرف يحاول فرض توجهاته عنوة على الجيش وقد انتظر فرصة وهذه جاءت»، محذرّا من أنه في حال خضع الجيش فهذا يعني تدميره من الداخل حاليا يراقبنا الجيران ويتساءلون كيف يمكن استغلال الأحداث لصالحهم؟».

أما محلل الشؤون السياسية في الصحيفة يوسي فرطر فقال في مقال عنوان «مسيرة التوحّش» إن «مسيرة البهيمية للمجتمع الإسرائيلي بدأت قبل اقتحام أمس الأول، مع تحويل ليؤور عزاريا إلى بطل اليمين، ومع تصاعد حملات الاعتداء على الفلسطينيين، ومع الشتائم التي يتعرض لها ذوو المخطوفين».

ورأى أن «الاختلاف البارز والمقلق، هو أن هذه المرة يشارك وزراء ونواب مع بدلات وربطات عنق، قادوا مع الرعاع عملية اقتحام القاعدة العسكرية».

ونبّهت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بدورها إلى أن «الخطر ليس فقط صورة إسرائيل في العالم واحتمال صدور أوامر جديدة من محاكم لاهاي، بل يكمن الخطر في مفاعيل هذا التدهور على لحمة ومستقبل الإسرائيليين».

واختارت الصحيفة عنوانا صارخا كبيرا وباللون الأحمر: « حالة تفكّك».

وقالت إن «الائتلاف الحاكم واليمين الصهيوني يقف إلى جانب الجنود المشتبه بهم بالتنكيل والتعذيب وقتل أسرى من غزة، فيما الشرطة لا تقم بواجبها ولم تعتقل شخصا واحدا حتى الآن».

وأضافت «هذا التدهور من شأنه أن يطال وعي أوساط إسرائيلية ليبرالية ستقاتل، وتتصدى وتحاول منع الانقلاب على النظام وللفاشية المتصاعدة، ولكن لا بد أن هناك أوساطا ليبرالية خاصة شبابية ستغادر البلاد، وتبحث عن أفق جديد في العالم، وهذه هي بداية التفكّك العملي، وتضرر الوعي والثقة بالمستقبل تفاقمت منذ «طوفان الأقصى» وفي ظل حرب متوحشة على غزة دون تحقيق أهدافها المعلنة وهذا ينتج حالة إحباط لعبت دورا هي الأخرى في اقتحام القاعدتين».