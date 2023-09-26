سياسة | دولي

هجوم جوي روسي أدى لإصابة اثنين وتضرر ميناء إسماعيل الأوكراني- (صور وفيديو)

منذ 28 دقيقة

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كييف: قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية الثلاثاء إن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذا أساسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار في البنية التحتية.

وكتب على تطبيق تيليغرام إن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارا في أحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الهجوم الذي شنته روسيا.

وكثفت موسكو هجماتها الجوية على موانئ أوكرانية على نهر الدانوب لا سيما مينائي إسماعيل وريني بعد انسحابها من اتفاق للحبوب في يوليو/ تموز كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

وفي واقعة منفصلة الثلاثاء، قال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه في جنوب أوكرانيا إن هجوما صاروخيا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة محلية في المنطقة. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

ولم يستن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية الثلاثاء إن هجوما بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على المنطقة أدى لانقطاع الكهرباء عن حوالي سبعة تجمعات سكنية، وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك في حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وجاء ذلك بعد تقارير عن إسقاط عدة طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا الإثنين.

ولم يستن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

(رويترز)

 

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