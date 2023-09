هجوم جوي روسي أدى لإصابة اثنين وتضرر ميناء إسماعيل الأوكراني- (صور وفيديو)

كييف: قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية الثلاثاء إن هجوما جويا شنته روسيا خلال الليل على ميناء إسماعيل الذي يعد منفذا أساسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية أسفر عن إصابة اثنين وإلحاق أضرار في البنية التحتية.

وكتب على تطبيق تيليغرام إن الهجوم الذي استمر لأكثر من ساعتين ألحق أضرارا في أحد مباني الميناء وبمنشآت تخزين وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة.

In addition, according to the Ukrainian authorities, attacks were carried out on an infrastructure facility in… pic.twitter.com/eDAqq1LGZM

The Romanian side showed a video of the Geran drone reaching Ukrainian infrastructure facilities.

Kamikaze drones attacked port facilities in Odesa region last night

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الهجوم الذي شنته روسيا.

وكثفت موسكو هجماتها الجوية على موانئ أوكرانية على نهر الدانوب لا سيما مينائي إسماعيل وريني بعد انسحابها من اتفاق للحبوب في يوليو/ تموز كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.

وفي واقعة منفصلة الثلاثاء، قال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه في جنوب أوكرانيا إن هجوما صاروخيا روسيا ألحق أضرارا بمنشأة محلية في المنطقة. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

ولم يستن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية الثلاثاء إن هجوما بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا على المنطقة أدى لانقطاع الكهرباء عن حوالي سبعة تجمعات سكنية، وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك في حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش). وجاء ذلك بعد تقارير عن إسقاط عدة طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا الإثنين.

ولم يستن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

(رويترز)

The sky over Odesa last night as Ukrainian air defenders were battling with yet another massive Russian attack.

30 of the 33 targets were shot down.

The video shows amazing work of the 160th anti-aircraft missile brigade of "South" Odessa air command.

Glory to Ukrainian… pic.twitter.com/liX0H1kpfD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 25, 2023