هجوم جوي لحزب الله بمسيّرتين انقضاضيتين على مقر قيادة وصواريخ على ثكنة غولان

بيروت- “القدس العربي”: لم يكتف العدو الإسرائيلي بقصف مبنى في كفر رمان حيث سقط شهيدان لحزب الله وعدد من الجرحى بل عمد بعد ساعات على تنفيذ غارة جوية على مركز للدفاع المدني في بلدة بليدا، ما أدى إلى سقوط 4 عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية.

وشهدت المنطقة الحدودية في الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاعتداءات بدأت باستهداف بلدة الوزاني برشقات رشاشة غزيرة وعدد من قذائف المدفعية، ما أدى إلى اصابة عسكري في الجيش اللبناني وحصول أضرار بالمنازل ومزارع الماشية. كذلك تعرضت أطراف بلدة يارون لقصف مدفعي طال مزرعة حلتا وأحراج كفرشوبا وكفر حمام والجبين وحانين وجبل بلاط، وسُجلت غارة جديدة على بليدا، التي لم تلملم بعد آثار العدوان على عناصر الهيئة الصحية، وأغار الطيران الحربي على كفركلا، وأفيد بانفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة ميس الجبل.

في المقابل، أكد حزب الله في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎‌‏ وردًا على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا، شنّ ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الجمعة هجومًا جويًا بمسيرتين انقضاضيتين على مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة حيث أصابتا هدفهما بدقة”. ‏وجاء هذا البيان بعد بيان آخر أعلن استهداف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخية. وبعد ظهر الجمعة أعلن الحزب استهداف موقع المالكية بصاروخي بركان.

وفيما كانت صافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي من مستعمرة يفتاح إلى مستعمرة المطلة وسط سماع انفجارات للصواريخ الاعتراضية في أجواء الحدود في القطاع الشرقي، تحدث الإعلام العبري عن انفجار في كريات شمونة ناجم عن سقوط صاروخ أو طائرة مسيرة، بينما سُجّل تحليق مروحيات العدو في أجواء المستعمرات الشمالية المقابلة لبلدتي بليدا وعيترون وصولاً إلى أجواء كريات شمونة.

القرار 1701

وبعد كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن النية بإعادة الأمن إلى مستوطنات الشمال، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي أن تل أبيب سوف “تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكرياً، في حال لم تطبق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل”. ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها إلى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان. ووردت في هذه الرسالة مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران إلى حزب الله جوًّا، بحرًا وبرًّا، معتبرة “أن نقل هذه الأسلحة هو انتهاك للقرار 1701”.

ووضع كاتس ما سمّاه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك، طالباً “أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة”. وقال: “لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مراراً وتكراراً، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله. وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة”.

وكان السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال ورقة فرنسية حول الخطوات والمراحل لتنفيذ القرار 1701. وتنص المرحلة الأولى على وقف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، ثم انسحاب مقاتلي الحزب حوالي 10 كيلومترات شمال الحدود في ظل اقتراح بنشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني، ووقف إسرائيل طلعاتها الجوية الحربية فوق الأراضي اللبنانية، أما المرحلة الثالثة فهي البدء بمفاوضات حول ترسيم الحدود البرية بطريقة تدريجية.

من جهته، يبدو حزب الله مصراً على استكمال مواجهة العدو الإسرائيلي، وأكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في كلمة له خلال تشييع الشهيد هشام عبد الله في بلدة الخيام “أننا مستمرون بالمواجهة معك وسنردعك والهدف هو استقلال وحماية الوطن وسننتصر في المواجهة الحالية في الجنوب كما انتصرنا في المواجهات السابقة”. وقال “لا خيار أمامنا إلا التمسك بالمقاومة لحماية السيادة ورد العدو من أن ينال من أهلنا وأرضنا”، مشيراً إلى “أن التاريخ سيسجل بصفحاته المشرقة أن رجالًا أبرارًا أحرارًا هبوا لنصرة غزة دفاعًا عن أهلها ومجاهديها”.

أما رئيس الكتلة النائب محمد رعد فأكد “التصدي للعدو حتى نسقط كل أهدافه وننتصر عليه”، وأضاف “النصر آت ولن يثنينا ألم أو وجع أو فراق أو استشهاد”.

قبلان: خيارنا المواجهة

بدوره، شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة، على “أن خيارنا المحسوم مواجهة هذه الحرب، ولن نسمح لتل أبيب بأن تأخذ أنفاسها لا في لبنان ولا في قطاع غزة”، لافتاً إلى “أن ما تملكه المقاومة حال الحرب المفتوحة هو كاسر لكل التوازنات السابقة، وحذارِ من اللغة التي تتعارض مع مصالح لبنان الاستراتيجية”. وحذّر من أن “عين واشنطن على انهيار طويل، وفراغ خطير، وفق مشروع يعمل على تفكيك لبنان، وحذارِ من اللغة الطائفية والتقسيمية، لأنها مادة حريق للبنان”، معتبراً “أن المطلوب من الدولة أن تكون حاضرة في الجنوب، خاصة أن لبنان بلا الجنوب لا قيمة له ولا سيادة، وما يقدمه أهل الجنوب اليوم والمقاومة يفوق ما يقدمه أي أحد”.

في المقابل، نبّه رئيس “حركة الاستقلال وعضو كتلة “تجدد” النائب ميشال معوض من “الانزلاق إلى حرب شاملة في لبنان”، وشدد خلال استقباله السفيرة الأمريكية ليزا جونسون “على تطبيق فعلي للقرار 1701 على جانبي الحدود، ما يعني لبنانياً نشر الجيش حصراً مع قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني، تمهيداً لترسيم الحدود البرية وتطبيق القرارين 1559 و1680، وضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701”. وقال “هذا سيعيد بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها ويؤسس لاستقرار مستدام على الحدود الجنوبية، ما سيحمي لبنان واللبنانيين ويجنّبهم المزيد من الدم والدمار والانقسام”. ودعا معوض “إلى تكثيف الضغوط الأمريكية والدولية لوقف مأساة قتل المدنيين وتدمير غزة وإلى استعادة مسار مفاوضات حل الدولتين الذي يشكل المفتاح لسلام عادل وشامل في المنطقة”.

طارت الجلسة

على الصعيد المعيشي، طارت الجلسة الحكومية التي كان مقرراً أن تبحث في خطة إعادة هيكلة المصارف ومساواة موظفي القطاع العام في موضوع الحوافز المالية بسبب تحرك العسكريين المتقاعدين الذين أقفلوا مداخل السراي الحكومية احتجاجاً على عدم تحسين رواتبهم التقاعدية. وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء بتأجيل الجلسة قائلًا: “سنعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لمنع أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين”، وحذّر “من عدم فتح وزارة المالية قبل آخر الشهر لأنه لا يمكن صرف رواتب الموظفين دون فتح دوائر المالية”، مؤكداً “الالتزام بإعطاء كل الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها”.