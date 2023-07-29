هجوم حاد من الجمهور على هالة صدقي بسبب فيديو نشرته

“القدس العربي”: تسبّب مقطع فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” في تهجّم الجمهور عليها بسبب ظهور أحد العمال فيه وهو معلّق على واجهة إحدى البنايات وينظّف الزجاج من الخارج، فيما تجلس هي داخل المبنى.

وقالت هالة في الفيديو: “لما تكون قاعد وحاجة تنزلك من السما، ربّنا معاه بيتعب في شغله ويقويه، هو مش شايفنا من الإزاز، لكن إحنا شايفينه”.

وشنّ الجمهور هجوماً عنيفاً على هالة صدقي وأبدوا استياءهم الشديد من نشر الفيديو، خاصة أنها لم تحصل على إذن “العامل المعلّق”، ما دفع هالة إلى حذف الفيديو مع تعليقاته، والاستعاضة عنه بمنشور آخر تعلن من خلاله بدء إجازتها الصيفية، بحسب مجلة لها.