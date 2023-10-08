هجوم حماس يحرف مسعى التطبيع بين إسرائيل والسعودية عن مساره

واشنطن: أعاد الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، تركيز الأنظار على القضية الفلسطينية ووجّه ضربة للزخم الذي اكتسبه في الأشهر الماضية المسعى الأمريكي لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.

مسؤول أمريكي: لا يزال “من السابق لأوانه” الحكم على مدى تأثير الأحداث على مباحثات التطبيع

واندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على غزة. وأطلقت الحركة صواريخ ونفذت عمليات توغل وأسر في إسرائيل التي ردت بشنّ غارات على القطاع المكتظ بالسكان والذي تحاصره منذ أعوام.

وجاءت العملية على نطاق لم يشهد له مثيل منذ عقود في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأتت غداة حلول الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973. كما أتت في ظل مسعى لإبرام اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب، سيكون في حال إنجازه، الأحدث في سلسلة تفاهمات بين إسرائيل ودول عربية في الأعوام الأخيرة.

وتلقى اتفاقات التطبيع معارضة شديدة من الفصائل الفلسطينية مثل حماس، إضافة الى كامل “محور المقاومة” الذي يضم إيران وحلفاءها في المنطقة. وتنظر طهران، العدو الإقليمي اللدود لإسرائيل، الى اتفاقات التطبيع هذه على أنها “طعنة في ظهر” الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيل باتت في حالة “حرب” بعد هجوم حماس، في تبدّل جذري عن الخطاب الذي ألقاه الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورأى فيه أن اتفاقات التطبيع مع ثلاث دول عربية في العام 2020 أطلقت “عهدا جديدا من السلام”.

كاتوليس: أعمال العنف الأخيرة تعيد تسليط الضوء على النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل “وتجعل من الصعوبة بمكان إخفاء هذه المسائل المعقّدة كما فعلت اتفاقات أبراهام المبرمة عام 2020

كما أكد في حينه إمكانية إبرام اتفاق “سلام تاريخي” مع السعودية، سيكون ذا أهمية كبرى لإسرائيل نظرا لثقل المملكة السياسي والاقتصادي ورمزيتها في العالمين العربي والإسلامي.

ويدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتجاه الاتفاق لما سيشكله من مكسب دبلوماسي يعزز حملته للانتخابات الرئاسية في 2024، على رغم أن بعض حلفائه الديموقراطيين الذين غالبا ما ينتقدون السجل الحقوقي للمملكة، ممتعضون من الضمانات الأمنية التي قد توفرها واشنطن للرياض لقاء التطبيع.

وقال نائب رئيس السياسات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن براين كاتوليس إن اتفاقا كهذا “كان دائما قمة يصعب تسلّقها، والآن ازداد ذلك صعوبة”.

ورأى أن أعمال العنف الأخيرة تعيد تسليط الضوء على النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل “وتجعل من الصعوبة بمكان إخفاء هذه المسائل المعقّدة كما فعلت اتفاقات أبراهام المبرمة عام 2020″، في إشارة الى التطبيع بين اسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أيلول/سبتمبر الاقتراب “أكثر فأكثر” من التطبيع مع إسرائيل، لكنه كرّر موقف بلاده بضرورة أن يشمل أي اتفاق معالجة قضايا الفلسطينيين.

وقال “نأمل أن تؤدّي (مباحثات الاتفاق) لنتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط”.

“سلام بارد”

بعد التصعيد السبت، ذكّرت وزارة الخارجية السعودية بـ”تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته”.

ورأى الباحث السعودي عزيز الغشيان أن موقف الرياض يهدف الى دحض الشكوك بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على حساب دعم حقوق الفلسطينيين.

وأوضح “هذا الوضع دفع السعودية للعودة الى دورها التقليدي (…) وضع نتانياهو عقبة أخرى أمام المباحثات لأنه قال إن هذه حرب الآن. لا أتوقع أن يحصل التطبيع على خلفية حرب”.

من جهته، رأى مسؤول أمريكي أنه لا يزال “من السابق لأوانه” الحكم على مدى تأثير الأحداث على مباحثات التطبيع. وتواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

الغشيان: موقف الرياض يهدف الى دحض الشكوك بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على حساب دعم حقوق الفلسطينيين

وأكدت الخارجية السعودية أن الأخير شدد على “رفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف”.

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستدلي “على الأرجح” اعتبارا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل.

وصرح بلينكن لشبكة سي ان ان “ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين. اعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع”.

وأضاف في تصريح لقناة إيه بي سي “تجري الإدارة (الأميركية) بكاملها اتصالات في المنطقة بأسرها، وخارجها، لحشد الدعم لإسرائيل وضمان أن تستخدم كل دولة كل الوسائل المتاحة لها، وكل النفوذ الذي تتمتع به، لانسحاب حماس ولضمان ألا يندلع النزاع في أماكن أخرى”.

وردا على سؤال عن نية حماس المحتملة تعطيل المناقشات – التي تدعمها واشنطن – الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية عبر قيامها بهذه الاعمال العسكرية، قال وزير الخارجية الأمريكي “قد يكون ذلك جزءا من الدافع. انظروا، من يعارض تطبيع العلاقات؟ حماس وحزب الله وإيران. لذلك لن يكون الأمر مفاجئا”.

ورأى مدير الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلتيرمان أن أحد دوافع حماس لشنّ عملية السبت قد يكون الخشية من “تهميش إضافي مقبل للقضية الفلسطينية في نظر الفلسطينيين” في حال طبّعت السعودية مع إسرائيل.

وأشار الى أنه في حال مضت إسرائيل في التصعيد ردا على العملية، ستكون الدول العربية ملزمة باتخاذ مواقف أكثر تصلبا تماهيا مع الرأي العام.

وقال “اذا حصل كل ذلك، أتوقع سيناريو مشابها للسلام البارد بين اسرائيل والأردن واسرائيل ومصر: أن نشهد فتورا في العلاقة بين الامارات واسرائيل، وربما إرجاء على أقل تقدير لأي صفقة بين إسرائيل والسعودية”.

ولفت الباحث في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك الى أن استطلاعات للرأي في المملكة تؤشر الى أن اثنين بالمئة من السعوديين يؤيدون التطبيع.

“كابوس” لإيران

وكان نتنياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قد طوى صفحة السلام مع الفلسطينيين، وقدّم التطبيع مع دول الخليج على أنه المستقبل، خصوصا في ظل ما يجمعها بإسرائيل من توجس مشترك حيال إيران.

كوك: استطلاعات للرأي في المملكة تؤشر الى أن اثنين بالمئة من السعوديين يؤيدون التطبيع

وعلى رغم أن الجمهورية الإسلامية والسعودية اتفقتا في نيسان/أبريل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سبعة أعوام من القطيعة، وجّهت طهران انتقادا لاذعا للحديث عن تطبيع محتمل بين الرياض وتل أبيب، كما سبق لها ان انتقدت كل اتفاقات التطبيع السابقة.

واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذا الشهر أن المقاربة الواجب اعتمادها حيال إسرائيل هي “المقاومة” عوضا عن “التطبيع والاستسلام”.

وفي بيان تهنئة لحماس، اعتبر حزب الله اللبناني الحليف لطهران أن عملية السبت “رسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى النصر والتحرير”.

ورأى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن هجوم حماس المدعومة بدورها من طهران، يبدو مصمّما “لوقف مساعي السلام بين السعودية وإسرائيل”.

وأضاف “اتفاق سلام بين هذين البلدين سيكون كابوسا بالنسبة لإيران وحماس”.