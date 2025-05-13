هجوم رسمي غير مسبوق.. وزير إسرائيلي: ترامب متقلّب.. يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر ويُحدث بلبلة في العالم

الناصرة- “القدس العربي”: اكتفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتعقيب على التطورات الدراماتيكية في المنطقة بالقول إن “تحرير” الجندي ألكساندر هو نتيجة “الضغط العسكري” المتزامن مع الدبلوماسية الأمريكية، ما أثار موجة من التعقيبات الساخرة.

وسط حالة الصمت الرسمي في إسرائيل حيال زيارة دونالد ترامب للمنطقة، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، وجّه وزير التعاون الإقليمي، دافيد إمسالم، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي، متهمًا إياه بـ”القيام بخطوات دون تنسيق مع إسرائيل”.

وقال إمسالم، في حديث للإذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: “هو ليس القائد الوحيد في المنطقة، وهو شخص غير متوقّع يحاول فرض وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق مع حماس. وهذا لن يحدث”.

ومضى إمسالم في انتقاداته، رغم تعليمات نتنياهو بعدم إطلاق تصريحات تتعلق بالخطوات الأمريكية، قائلًا: “نُبارك ما يحدث، لكن الطريقة التي تصرّف بها ترامب ليست صحيحة، وتعكس شخصيته المتقلبة. وفي كل ما يتعلّق بقضايا وجودية، على إسرائيل أن تتصرّف فقط بموجب مصالحها”.

وبخصوص السعودية واليمن، أضاف إمسالم: “ترامب تصرّف حتى الآن لصالح إسرائيل، لكنه غير متوقّع، ينهض كل صباح على جانب مختلف. بتنا نتعامل مع رئيس أمريكي يقرّر في الصباح شيئًا، وفي المساء شيئًا مختلفًا، ثم يقرّر شيئًا ثالثًا، ثم يفعل شيئًا رابعًا. هذا يثير بلبلة في كل العالم، في كل مسألة. عندما تكون قائدًا للعالم، فعليك أن تلتزم طريقًا واضحًا، وأن تكون هناك منهجية ومثابرة”.

وتابع: “قبل أسبوع، فاجأ الجميع بإعلانه عن اتفاق مع الحوثيين. في البداية قال إنهم توسّلوا وقف النار من قِبل أمريكا، ولاحقًا تبيّن أن الحديث يدور عن وساطة عُمانية استهدفت وقف الهجمات على السفن الأمريكية. كذلك، ومع الاحترام، نحن نُعارض أي مشروع نووي في السعودية، فهذا يفتح سباقًا في المنطقة نحو حيازة النووي”.

وسبقه رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي علّق على “تحرير” الجندي الإسرائيلي حامل الجواز الأمريكي ألكسندر بالقول إن الأنباء عن المفاوضات بين واشنطن وحركة “حماس” “تعكس فشلًا سياسيًا فادحًا لحكومة نتنياهو ومن على رأسها”.

وأضاف لبيد: “إطلاق سراح الجندي الأمريكي- الإسرائيلي إيدان ألكسندر يجب أن يكون بدايةً لصفقة شاملة تُعيد جميع الأسرى”.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن عائلات الأسرى قولهم: “اتّضح أن لا علاقة لحكومة إسرائيل بإعادة أسراها، والحرب لن تُعيدهم. وعلى حكومة بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب وإعادتهم جميعًا”.

أما زعيم حزب ميرتس (الديمقراطيين)، يائير غولان، فهاجم نتنياهو، واتهمه بـ”التخلي فعليًا عن مواطنيه وتركهم لرحمة قوى أجنبية”، مؤكدًا: “يجب إعادة الجميع الآن”.

من جهته، قال رئيس حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، معقّبًا: “الوقت قد حان ليتحمّل رئيس الحكومة مسؤولية إعادة الأسرى جميعًا، وينفّذها فعليًا”.

ووجّه عددٌ كبير من المراقبين في إسرائيل، اليوم، انتقادات لعدم “صعودها إلى القطار الأمريكي”، وإصرارها على “تجريب المجرّب، وشن حملة عسكرية أشرس على غزة، وتعطيل الصفقة، وعدم التعاون مع دول العالم والمنطقة”.