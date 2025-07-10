سياسة | دولي

هجوم روسي بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ويوقع سبعة جرحى على الأقل

منذ ساعة واحدة

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كييف (أوكرانيا): أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ كييف تعرّضت ليل الأربعاء-الخميس لهجوم روسي بطائرات مسيّرة أوقع سبعة جرحى على الأقلّ، فيما طلبت الإدارة العسكرية من سكان العاصمة الاحتماء في الملاجئ إثر رصدها صواريخ باليستية روسية.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو في منشور على تطبيق تليغرام إنّ “جريحا نُقل إلى المستشفى… في منطقة سولوميانسكي”، قبل أن يعلن بعد بضع دقائق سقوط جريح آخر في المنطقة نفسها.

وأضاف أنّ “الهجوم على العاصمة متواصل. لا تزال طائرات العدوّ المسيّرة تقترب من المدينة”.

وأفاد صحافيون في كييف بأنّهم سمعوا طوال الليل دويّ انفجارات قوية تهزّ المدينة، وشاهدوا سماءها تضاء بنيران المضادات الأرضية.

من جهتها، طلبت الإدارة العسكرية في كييف من جميع السكّان “التوجّه فورا إلى أقرب ملجأ” بسبب خطر تعرض العاصمة لقصف روسي بصواريخ باليستية.

وأفاد مراسل لفرانس برس بأنّ عشرات من سكان العاصمة لجأوا إلى محطة للمترو في وسط العاصمة خلال الهجوم.

وبحسب رئيس البلدية فإنّ الحطام المتساقط أشعل حرائق في مبانٍ في منطقتي سولوميانسكي وشيفشينكيفسكي.

كما تسبّب حطام الطائرات المسيّرة باندلاع حرائق في مرائب ومحطة وقود في منطقة دارنيتسكي في كييف.

(أ ف ب)

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