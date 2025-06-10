هجوم روسي جديد بطائرات مسيّرة على كييف

كييف: قال مسؤولون في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن روسيا شنّت هجوما كبيرا آخر بطائرات مسيّرة على أوكرانيا، حيث ضربت العاصمة كييف، وألحقت أضرارا بمستشفى في أوديسا بجنوب البلاد.

وتأتي الهجمات في أعقاب أكبر هجوم روسي بطائرات مسيّرة على أوكرانيا أمس الإثنين في إطار عمليات مكثفة قالت موسكو إنها إجراءات انتقامية على هجمات كييف الأخيرة داخل روسيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليغرام إنه تم استدعاء مسعفين إلى أربعة أحياء في كييف بعد منتصف ليل الثلاثاء، بما في ذلك حي بوديل التاريخي.

وقال الجيش إن الغارات لا تزال مستمرة، وحثّ الناس على البحث عن ملاجئ. ولم يتضح على الفور الحجم الكامل للهجوم.

وسمع شهود سلسلة من الانفجارات المدوّية في جميع أنحاء المدينة.

وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال أوليه كيبر، حاكم المنطقة في منشور على تيليغرام إن هجوما “هائلا” بطائرات مسيّرة استهدف مبنى طبيا للطوارئ وقسما للولادة، بالإضافة إلى مبان سكنية.

(رويترز)