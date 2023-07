هجوم روسي صاروخي كبير على أوديسا.. وزيلينسكي يتوعد بـ”بالانتقام من إرهاب موسكو”

موسكو ـ كييف: أطلقت روسيا خلال الليلة الماضية وابلا من الصواريخ على مدينة أوديسا الاوكرانية، في هجوم يعد الأكبر ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية التي تشنها موسكو بعد انسحابها من اتفاق العبور الآمن للحبوب الأوكرانية الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بدور الوساطة، حيث يتم شحن الحبوب من موانئ في منطقة أوديسا.

Odesa’s main Orthodox cathedral. Established in 1794, destroyed by Stalin in 1936, rebuilt under an independent Ukraine and destroyed again by Putin in 2023. One of several historical parts of central Odesa, a UNESCO world heritage site, hit by Russian missiles strikes today. pic.twitter.com/X9BvICUbQ4

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء اليوم الاحد عن القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا القول، إن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير البنية التحتية للموانئ والمنازل والمباني الأخرى، ومقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

Right now I'm in an Orthodox Cathedral that was destroyed by Russian missiles today in Odesa!

Odesa needs protection! We need more air defense right now! pic.twitter.com/ojj5ZoSzAI

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 23, 2023