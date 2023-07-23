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هجوم روسي صاروخي كبير على أوديسا.. وزيلينسكي يتوعد بـ”بالانتقام من إرهاب موسكو”

منذ ساعة واحدة

جانب من الدمار في كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية التاريخية في أوديسا بسبب القصف الروسي (روسيا)

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موسكو ـ كييف: أطلقت روسيا خلال الليلة الماضية وابلا من الصواريخ على مدينة أوديسا الاوكرانية، في هجوم يعد الأكبر ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية التي تشنها موسكو بعد انسحابها من اتفاق العبور الآمن للحبوب الأوكرانية الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بدور الوساطة، حيث يتم شحن الحبوب من موانئ في منطقة أوديسا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء اليوم الاحد عن القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا القول، إن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير البنية التحتية للموانئ والمنازل والمباني الأخرى، ومقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

وأطلقت قوات الكرملين 19 صاروخا، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط تسعة منها. ومن بين المباني التي تضررت في أوديسا، كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية التاريخية.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالرد على القوات الروسية، وقال في تغريدة على تويتر: “صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية” مؤكدا “سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الارهابيين الروسيين من اجل اوديسا. سيشعرون بهذا الرد. سوف يواجهون بهذا الانتقام”.

(وكالات)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 23, 2023 الساعة 9:32 ص

    روسيا تنتقم لمقتل الصحفي، ويجب أن تكثف من الهجوم حتى لا تكون الخسائر فادحة جراء استخدام القنابل العنقودية يا عينيا، فاللهم انصر روسيا واهزم أمريكا اللعينة الخبيثة وعميلها الصهيوني الاسرائيلي العنصري البغيض زيلنسكي ومرتزقته🇷🇺🤠✌️🕸️🔥🕸️🔥🕸️🔥🕸️

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  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 23, 2023 الساعة 9:34 ص

    إن لم تكن دبا روسيا أكلتك الضباع الأمريكية الصهيونيةو الأوروبية يا عينيا، النصر لروسيا والهزيمة لأمريكا والناتو بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇷🇺🤠✌️🔥🕸️🔥🕸️

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